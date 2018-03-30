早报：爱奇艺纳斯达克上市 几分钟后跌破发行价

【科技早餐】

●爱奇艺纳斯达克上市 几分钟后跌破发行价

爱奇艺昨晚正式在纳斯达克挂牌上市，股票交易代码为IQ，IPO发行价18美元，最大融资额度22.5亿美元。随后，爱奇艺实际首日开盘价为18.2美元，较18美元发行价上涨1.11%，按开盘价计算，爱奇艺市值达到128.2亿美元。

不过，开盘过去仅仅几分钟，爱奇艺股价就开始下跌，跌破发行价，甚至一度跌破17美元。



爱奇艺纳斯达克上市

【行业热闻】

●微软宣布重大重组计划 成立两个新部门

微软CEO纳德拉宣布公司重大重组计划，Windows和设备事业部（WDG）部门被拆分，成立“体验与设备”和“云计算与人工智能平台”两个新部门。原WDG部门负责人兼微软执行副总裁Terry Myerson将离职。

●三星宣布投资70亿美元扩建西安存储器工厂

据《日本经济新闻》报道，三星电子宣布向中国西安的半导体工厂投资70亿美元，计划将NAND型闪存产能翻一番。三星28日上午已经在西安工厂举行了第2生产线的开工奠基仪式，三星社长金奇南表示将向客户提供最好的半导体产品。

●继丁磊之后 马云也要养猪了

在深圳云栖大会上，阿里云宣布与四川特驱集团合作研发“AI养猪”，表示将把人工智能、云计算、视频技术、语音技术引入养猪产业。阿里云机器智能首席科学家闵万里表示，每年中国消费生猪7亿头，有1%的提升就是巨大的量。

●福布斯：腾讯将在支付战中后来居上

《福布斯》杂志报道称，腾讯和阿里巴巴正在激烈争夺中国支付市场的主导权，其认为尽管腾讯在市场份额上落后于阿里，但是在微信的带动下，腾讯的增长潜力更大。

●马化腾公布腾讯新产品“腾讯明眸”

马化腾在中国超高清视频产业发展大会上公布了一款名为了名为“腾讯明眸”的视频AI产品，该产品通过云端的机器学习及训练，可以自动将视频进行分类，再根据不同种类的视频采用不同的参数进行转码，从而节省30%以上的带宽。

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