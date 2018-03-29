孙宏斌：我再借乐视网100个亿，我傻啊！

【中关村在线新闻资讯】在甩手乐视后，这是孙宏斌第一次公开亮相。在融创业绩发布会上，孙宏斌直面乐视问题，全程“金句”。



融创董事长孙宏斌（图片来自baidu）

“损失了165亿，你说还怎么壮士断臂，而是断头了”。

“乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？”

“当董事长什么都不能说，不当董事长了我想骂谁就骂谁。……我从来不在乎别人说什么，我对我的形象管理的特别好，本来我就是傻X。”

“你问一下有谁愿意接盘（乐视），我打折卖给他。（打多少折？）九折，真的有意愿还可以商量一下。”

按照最新会计准则，融创中国2017全年实现归属上市公司股东净利110亿元，同比增长344%，其中全年利润已经剔除乐视网165.5亿元的计提投资。

以下是融创业绩发布会实录：

对于投资乐视的165.6亿元损失，融创中国董秘高曦表示，财务已充分考虑了乐视的相关负面影响，未来大家对“乐视的负面影响可以忘了。”

融创董事长孙宏斌的表态更洒脱。他直称乐视是一个失败的投资，“损失了165亿，你说还怎么壮士断臂，而是断头了”。

这是转型的代价。文化是诗，旅游是远方，我们投资的是诗和远方。新乐视智家乐视网占了40%股权，但是乐视网对它完全没有帮助。但我们可以增资，可以找人合作，这个公司还有解。但是乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？

当董事长什么都不能说，不当董事长了我想骂谁就骂谁。……我从来不在乎别人说什么，我对我的形象管理的特别好，本来我就是傻X。

融创对乐视的累计投资约有200亿元。被问到“会不会找人接盘乐视”时，孙宏斌如是说：你问一下有谁愿意接盘，我打折卖给他。（打多少折？）九折，真的有意愿还可以商量一下。

要做成的话就得按市场来，我也想打折，没办法，我想加点钱也进不去，我们所有的合作都是打折的。如果有人愿意买的话，你让他来找我，价格好商量，但是价格不合适我也不会卖的。

融创在财报中提到，2018年土地市场的并购市场可能出现较好的机会。对于去年较大的一起并购，即与万达文旅项目的合作，孙宏斌如此评价：

朋友问我并购万达，这个资产比较敏感，我说扯XX淡，我都没有机会，万达第一个找我们就成了，没有硬实力，我们做不了，软实力是信用、口碑，这是2X的，没有软实力没人和你合作。

他进一步提到了更多的并购问题。

海航我们就买了块地，哪有那么复杂，就是个生意。（3月中旬，海航以19.33亿元向融创出售海南两家地产公司）

有人问我你的并购信息都哪来的，并购是没有市场的，没有广而告之的，这个老板认识那个老板，谈了一下就成了，房地产就不说了，卖什么都找我。

（为什么不用自己的钱投，用融创的钱？）你是想让我哭是吗？……投项目不投股权是指房地产，房地产买股权就是买项目，现在行业里面还投股权。为什么不用我的钱？因为我没钱，融创是个很简单的公司，任何投资都在上市公司里面，外面没有任何投资。

我一直坚持别乱借钱，我借很多钱的话，股价发生变化的话，风险太大了。

关于降低负债，融创执行总裁汪孟德进一步强调谨慎投资：

关于负债和杠杆，我说了很多，这是阶段战略，主要加快去库存，加快现金回笼，这是主要方式，另外2018年谨慎投资。

孙宏斌在发布会上称，TOP 5房企的行业集中度可能会达到30-40%，但被问及依据是什么时，孙宏斌表示这是自己瞎猜的：

前几年我说前10名占40%，前100占80%，现在看来，前5名可能达到30-40%。克而瑞统计显示，目前销售金额TOP 3房企行业集中度在12%，TOP 10集中度24.1%。

对于融创“现在还争第一吗”的问题，孙宏斌似乎不是很在意：“早就不争了，没啥意思，大家小时候都知道，班里第一名都不咋样。”

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