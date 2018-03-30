B站上市之日，他们的老对手终于要融到钱了

盛大的敲钟仪式之后，B站终于在纳斯达克成功上市。当天，bilibili董事长陈睿向所有的用户发布了一封公开信。信中并没有更多的豪言壮语，但中国原创动画以及文化创意的输出是写在公开信最后那醒目的一抹。



B站纳斯达克敲钟仪式（图片来自于谷歌）

不过，就在B站上市的同一天，他们的老对手ACFUN传出了即将被收购的消息，收购方正是刚刚度过了六周年生日的今日头条。如果放到十年之后去看，2018年3月28日很有可能成为两家公司的分水岭。最终的赢家是谁，可能并没有现在那么的明晰。

在面对即将被今日头条收购的传言时，A站方面的反馈是：“如有具体消息公司会正式公告，上述消息暂不便回复。”这样的说法尽管比较官方，不过还是在侧面说明了A站正处在融资的过程中，阿里巴巴的抽身即将变成现实。

今日头条进入二次元领域的时间并不长，今年年初的时候，他们刚刚收购了“COS绘画小说社区”半次元。如果说收购不能代表什么的话，那么半次元的后续动作就让很多人惊诧了。就在昨天，半次元宣布他们将独家播出四月番剧《银河英雄传说》。半次元创始人Pt.Wang之前也在社交媒体上透露去往东京谈判版权相关事宜，可见今日头条这次的切入点还是视频。



银河英雄传说（图片来自于半次元）

既然进入二次元领域怎么都绕不过去动画这一主要形式，那么直接收购一家弹幕视频网站岂不是更好？于是，ACFUN进入了今日头条的视野之中。

过去的一年对于ACFUN来说可谓多灾多难，先是面临影视资源版权的危机，随后就传出了拖欠员工工资的传闻。紧接着，就是大家都知道的关站危机。虽然最终的结果是成功恢复运营并重新展开了招聘，但人们都清楚，如果没有稳定的资金注入，A站的危机还会继续。

A站的具体价值相比B站差距有多少呢？日活跃用户数量（DAU）其实是一个比较好的观察指标。根据此前36氪曝光的数据显示，2017年 11 月，A站的实际 DAU 已降至160万，其中 PC 端 90 万、移动端 45 万。但2017年 1 月份，A站的峰值为 1200万，当时月平均DAU也有800万。

相比之下，B站的日活跃用户数量是A站的三四倍之多。在之前的招股书中B站曾经提到，今年第四季度B站的平均月活跃用户数为7180万，较2016年同期的4940万实现了45.3%的增长。2017年全年，B站移动应用的每位活跃用户平均每日花费时间约为76.3分钟，高于2016年的72.2分钟。这样的用户活跃数量和留存度，直观的反映了这两家弹幕视频网站近几年的发展状况。



A站一度面临关站危机（图片来自于谷歌）

目前的状况对于ACFUN本身来说极为不利，自身价值应该也是达到今年来的最低谷。如果今日头条选择这个时候接手，那么无疑可以用最少的资金来获得这家老牌弹幕网站。ACFUN不仅仅可以满足今日头条进入二次元领域的计划，而且也可以成为他们正在筹划中的自制剧或自制节目的推广平台。

就在本月，今日头条官方招聘渠道放出了自制合制综艺、自制剧等影视项目的相关招聘。ZOL记者独家获悉，今日头条已经开始与相关的剧集制作公司开始接触，据圈内人士透露，今日头条要砸20亿做长视频。

之所以会选择长视频，一方面是补足短板，另一方面则是为了进一步的提升用户的留存度。原本在众人看来，直接收购视频网站的路子走不通。然而，随着抖音等应用的蹿红，以及ACFUN自身的不断贬值，两者一拍即合的可能性变得越来越大。

那么，今日头条与ACFUN联合之后，未来的前景会如何呢？在笔者看来，这样的决定尽管无法在短期内逆转A站与B站之间巨大的差距，但和归入阿里大文娱相比，今日头条显然更能够帮助A站重新获得市场的认可。



经历了六周年的今日头条，今年将迎来全面发展（图片来自于谷歌）

在A站的历史上，“被出售”已经成为了一个比较重要的关键词，没有固定的持股人意味着ACFUN无法沿着一条明确的道路进行发展。如果最终今日头条收购成功，那么对于维护A站的稳定性显然是大有好处的。

其次，今日头条对于市场的敏锐度以及产品的推广力度，是远超之前A站历任管理层的。今日头条旗下的产品都有一个比较大的共性，那就是极端的沉浸性。智能排序可以让用户一直沉浸在应用中来获得他们感兴趣的内容。如果这样的特性能够精准的击中二次元人群的痛点，那么B站手中抢夺更多的用户，显然并非一个遥不可及的梦想。

和游戏市场一样，中国的二次元领域也在呈几何倍数的增长。Generation Z已经成为这个时代的消费主力。整个市场并没有完全的被一家公司所把持，如果能够推出有市场竞争力的产品，那么A站与B站命运的逆转，或许就会发生在陈睿敲钟的这一天。毕竟，当你的产品变成别人“趋之若鹜”的东西的时候，其实还是很危险的。

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