孙正义要推动滴滴Uber合并，应该能成

日前，美团王兴在饭否上爆料称，“孙正义大帝正在努力促成滴滴和Uber的全球合并”。这暗示未来出行市场将会出现一个估值超过千亿美元的巨无霸公司。

软银推动滴滴和Uber的合并，想要终结滴滴和Uber之间的战争，做全球出行市场的“皇帝”。就当前滴滴和Uber的发展情势看，双方合并可能性很大。



王兴爆料滴滴Uber合并（图片来自baidu）

滴滴Uber若合并，软银将成大赢家

滴滴和Uber全球合并，最大受益者将会是软银，除了结束肆无忌惮的烧钱竞争，软银还将通过滴滴和Uber控制全球出行市场，成为寡头。

据《华尔街日报》报道，软银在网约车领域的投资已经超过了200亿美元，其中，滴滴和Uber占据了大头，分别获得100亿和77亿美元的投资。

其中根据业内人士估算，软银目前持有滴滴大约14.5%股份，预计软银投资Uber资金到位后，约占据15%左右的股权。也就说软银在两者合并之后将会成为新公司的实际控制人。



软银孙正义（图片来自baidu）

滴滴和Uber的合并将为软银省下一大笔钱，因为补贴大战实在耗不起。据了解，Uber在中国市场因参与跟滴滴的补贴大战，就亏损超过10亿美元。另外Uber跟俄罗斯Yandex补贴战争也烧掉了1.7亿美元。

媒体公布的滴滴2017核心数据显示，其2017年GMV（交易总额）达到250-270亿美元；主营业务亏损2亿多美元，整体亏损3-4亿美元。

Uber方面亏损堪称史无前例。2017年，Uber的营收为75亿美元，但亏损也达到45亿美元。

滴滴跟Uber竞争期间，在全球还组建了“反Uber联盟”。如果两者合并，滴滴和Uber之间的战争将会平息，而且各个地区之间的权益划分将会明确，恶意竞争也将消失。

软银通过对滴滴和Uber的持股，也是间接对东南亚Grab，印度打车软件Ola，美国打车软件Lyft进行控制。

“反Uber联盟”和“滴滴Uber联盟”间只差一点

滴滴和Uber其实已经合并过一次。2016年8月，滴滴宣布与Uber中国合并，成为对方的少数股权股东。同时，滴滴出行创始人兼董事长程维将加入Uber全球董事会，Uber创始人卡兰尼克也将加入滴滴出行董事会。

公开信息显示，滴滴成立5年来融资17轮，融资总额达200亿美元，最新估值为560亿美元。相比之下，Uber的估值现在为680亿美元。



滴滴程维（图片来自baidu）

虽说估值上滴滴吃亏，但是全球布局上滴滴却是占据上风，当下Uber在全球正处在溃缩防守阶段。如果双方真要合并，相信滴滴会是主导方。

2016年8月，滴滴正式收购Uber中国。2016年8月Uber宣布退出澳门市场，香港市场Uber也是举步维艰。至此Uber在中国市场彻底失去优势，滴滴成了中国出行市场的寡头。

2017年Uber宣布与其俄罗斯竞争对手Yandex正式合并出行业务，双方将合并在俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚和哈萨克斯坦的打车业务。自此，Uber正式退出俄罗斯以及东欧市场。据悉Uber在该地区一共亏损了1.7亿美元。

2018年3月，Uber已同意将其东南亚网约车业务出售给竞争对手Grab，作为交易的一部分，Uber将获得Grab公司27.5%的股份，而其CEO也将加入Grab董事会。而Grab的主要投资方就是滴滴。

南亚市场（主要指印度），本土打车软件Ola是Uber在该地区主要的竞争对手。目前Ola已经获得了超过10轮融资，总计约19亿美元。而滴滴也是Ola的主要投资方。

欧洲市场，以色列Gett是该地区主流打车软件，今年早些时候还刚刚获得了大众集团3亿美元投资。此外法国也有本土企业BlablaCar与Uber展开竞争。

拉美市场，2018年1月4日，滴滴宣布收购巴西本地最大共享出行企业99，此次投资将进一步深化滴滴和99之间的合作，同时扩大滴滴出行国际化战略版图。而99是Uber在该地区最大的竞争对手。

目前Uber优势地区仅剩下北美以及澳洲（含新西兰）。美国市场，Uber市场份额为74.3%。不过，在美国市场Uber也省心，因其主要竞争对手Lyft在美国的市场份额在节节攀升，占比已经达到23.4%，不仅如此，滴滴也参与了Lyft的融资。

滴滴Uber全球合并可能会遇到的难点

滴滴和uber两家如若走到一起将会面临诸多问题。

首先滴滴和Uber还没有分出胜负。目前滴滴和Uber在全球的竞争还没有分出绝对的胜负。关键市场上，如欧洲、美国、日本、巴西、印度等Uber虽然多有面对强大竞争对手，但是Uber不落下风。



Uber无人驾技术早于滴滴（图片来自baidu）

倘若现在Uber和滴滴有一方认输，不仅会影响到估值，还会影响到上市计划。对于滴滴和Uber而言，上市意味着更加低廉的融资成本，谁第一个上市谁就赢得主动权。

目前，Uber新任CEO达拉·科斯罗萨西已抛弃了早前卡兰尼克所制定的不上市战略。Uber火速解决与谷歌的纠纷、紧急处理Uber无人驾驶车伤人事故，都已经被外界解读为Uber在为上市做准备。

其次，“无人驾驶+”这个风口，滴滴和Uber谁也不想错过。当无人驾驶技术成熟后，未来无人驾驶结合共享汽车将会是人们出行的主要方式，届时“车找人”，它们数据共享，自动选择最经济的路线。可以说未来，城市里面的车辆除了少数私家车，其余则全部都会是无人驾驶共享车辆。

滴滴方面是开放生态，不会自己造车，未来有可能是车厂把车造出来，然后这个车可以一键进入到滴滴的平台，接收到这些需求。至于Uber不仅研发无人驾驶算法，还积极参与到无人驾驶硬件平台的研发。

由于无人驾驶技术方面，Uber比滴滴起步早，因此就技术共享而言，滴滴和Uber之间的合作也不会太痛快。

最后就是政策隐忧。滴滴合并Uber首先会面临中国、美国等国家和地区的反垄断调查。另外，滴滴即便是能跟Uber合并，是否能顺利进入美国等成熟市场还待观察，因为这些地区有着严格的市场准入机制。

出行领域为何都会走向合并

滴滴合并快的，滴滴合并Uber中国，现在又传闻滴滴将会跟Uber全球合并，仿佛出行行业最终落脚点都是老大和老二走到了一起。

这主要因为，滴滴的规模并不能为自己筑起超级护城河。出行行业中不断的会有新的玩家涌现，比如美团进入出行领域，只要有补贴照样挖滴滴墙角。

来自知乎用户李晓明就提到，滴滴没有超级护城河的问题出在客户增益上，就是“一个客户能否给另外一个陌生客户带来增益（好处），这个增益可以是钱，也可以是便利，也可以是快捷等等”。如果一个互联网公司的商业模式能让客户给其他客户带来增益，那么其一旦形成规模优势，客户市场份额会自然形成超级护城河，走向强者愈强。比如，微信上你每增加一个用户，很容易给其他用户（这个用户的朋友）带来增益。比如你上微信了，对于你的同学、同事来说就是增加了一个好处，他能更快更便利的找到你。同样，同学、同事到微信上来，也能给你带来好处。淘宝也是如此，你去淘宝交易，你交易的记录或评价，都在给其他陌生的购买者带来便利。

但是反观滴滴，客户互相之间的增益几乎没有。你需要滴滴出行的时候，你会真的像淘宝一样去选择一个高评价的车主来乘坐么？不会，夏天太阳这么大，能来一个即使是三星评价的车，你也会毫不犹豫的坐到车里。所以，竞争对手就也很容易依赖补贴进入这个市场，只要烧钱就能进入到对方核心腹地，而且对方会如芒在背，而且只要对手烧钱不止，自己就会痛苦不止，所以双方要合并。

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