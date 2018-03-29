B站上市首日即遭破发 弹幕概念老美不懂？

Bilibili（简称B站）在昨晚9点30分正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票交易代码为“BILI”，作为中国二次元第一股自然引来了不少关注的目光。然而，B站上市首日股价就跌破了发行价，与发行价11.5美元的差距一度超过15%，最后收跌2.26%。这不禁让人感概，这在很多人看来都很有前途的公司为何会遭遇破发呢？



B站正式挂牌上市

营收构成或是主要原因

在之前的招股书中，B站的收入构成非常引人注意，招股书显示，游戏收入占B站2017年总收入的83.4%，直播业务占7.1%，广告业务仅占6.5%，会员收入几乎可以忽略不计。

这种收入构成对于股东来说是充满疑问的，目前世上主流的视频网站（以YouTube为代表）还是以广告收入为主，同时也有像Netflix这种以会员收入为主的视频网站，但是像B站这样80%以上营收靠代理游戏的视频网站还没有得到市场的验证，更何况实际上真正赚钱其实就只是一款游戏。

这或许是投资者们对B站表示出不信任的最主要原因。

但作为一名身在中国的编辑，笔者始终认为B站最大的资源并不在于其变现的技术手段，而是其所拥有的用户和弹幕资源。B站董事长陈睿此前也在员工内部信中表示长期股价才能体现真实能力，但如何让海外的投资者理解“弹幕”这件事，或许是B站当下的一个重要任务。

欧美投资者看不懂“弹幕”

说起“弹幕”，国内的玩家可能都不太陌生，这是一种视频评论形式。与传统的评论留言不同，弹幕的最大特点是即时将评论内容显示在视频画面上。这种形式最初来自日本的视频分享网站niconico动画。

国内首家弹幕网站是Acfun，B站则是原Acfun用户因不满A站的管理形式而创建的。之后，传统的视频网站，如优酷、爱奇艺等也开始纷纷加入弹幕功能。可以说“弹幕”的概念在中国已经得到了广泛的认知。



被YouTube垄断的欧美地区不懂“弹幕”

然而，这样一个概念在海外并没有受到关注，作为几乎被YouTube垄断的欧美地区，甚至大部分欧美观众都不清楚什么是“弹幕”，毕竟YouTube并没有提供这样的功能。在欧美唯一可能接近“弹幕”的形式就是直播网站Twitch的聊天室了，但这和弹幕仍然有着不小的区别。

我们无意去分析YouTube为何没有提供这样的功能，可能是视频内容优先，可能是观影习惯使然，可能是字母文字发出来太长，但不管怎样，B站在纳斯达克发行股票，如果得不到投资者的理解会是一件很要命的事。退一步说，B站至少需要让欧美投资者知道“弹幕”在中国很重要。

“弹幕”在中国很重要

那么“弹幕”在中国有多重要呢？或许很多人都没有意识到，“弹幕”所提供的功能，是传统评论留言远远无法达到的。

首先，“弹幕”相较于传统评论能够对视频的某一时间轴上的内容进行即时的评论。比如在对某个视频片段发起讨论时，只能在评论留言中写上“X分X秒”的那段如何如何；而“弹幕”则可以直接在那个时段的画面上贴出评论内容。

其次，将评论内容显示在视频上可以“强制讨论”，因为人是社会化的，看到有人评论拍在脸上，自然会有跟进回复的冲动，就这样滚雪球一样将整个视频作为讨论的聊天室，形成一个临时的社交环境。



就连B站上市现场直播都成了临时聊天室

此外，“弹幕”与直播中的聊天室也有不同，因为直播聊天室属于即时通讯的范畴，而“弹幕”则属于异步通讯，用户在视频“弹幕”中形成讨论并非是同时发生的，这一点上倒是和传统评论很像。这样的好处是，观众不会因为错过了时机而放弃讨论，而是随时可以加入到讨论中来。

最后，我们会发现，“弹幕”的出现将一个视频网站变成了一个强社交的平台，所以B站的商业模式与传统视频网站有很大区别，在视频资源吸引用户之外还有社交网站的运作模式。而且目前看来，B站的弹幕资源在所有国内视频网站中依然是最好的。

B站“弹幕”优势地位难被撼动

可能有人会有疑问，弹幕不过是一种技术，现在优酷、爱奇艺都有了这个功能，体量上又比B站大得多，B站还有什么优势呢？

这一点并不难理解，弹幕虽然是一种技术，但真正的价值在于其形成的社交环境与文化的祭典，说得直白一点就是弹幕的质量。就这一点上，传统视频网站和B站还有很大差距，比如笔者在看爱奇艺时就经常看到同一条弹幕在来回放，原因就是弹幕池内容太少。

而且在弹幕内容的质量上，传统视频网站也与B站相差甚远，而且不是靠钱和技术就能追赶的。在B站的弹幕中已经形成了独有的语境和文化环境，产生了无数的流行梗，或者学术一点说就是“模因”。模因在现代传播学中有着非常重要的研究价值，也是一种推动公众舆论和审美趋势的重要力量，往往以病毒式扩散进行。这一点上，B站在国内拥有极大的优势，也是B站商业价值的体现。

看了以上这些关于“弹幕”的内容，笔者想说的是，B站遭遇破发是可以预知的，不确定的营收模式和对“弹幕”的不理解，B站在股市上肯定要经历一段的低潮期。但是出于对“弹幕”这种形式以及所聚集起来的用户和文化阵地的前瞻性考量，笔者仍然对B站的前景还是很看好的。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：B站上市首日即遭破发 弹幕概念老美不懂？http://news.zol.com.cn/683/6832984.html