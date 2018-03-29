早报：一加6官方照曝光 “刘海”设计板上钉钉

【科技早餐】

●一加6官方照曝光 “刘海”设计已板上钉钉

外媒The Verge日前首次曝光了一加新旗舰一加6的官方渲染图，从渲染图上看，一加6确定采用“刘海”设计，其中集成了LED通知灯、光线/环境传感器、听筒和前置摄像头。

一加联合创始人Carl Pei表示，一加6“刘海”区域的长度为19.616毫米，高度为7.687毫米。目前，一加已经对Google Play商店的1000多个应用进行了手动测试，检测是否与刘海存在兼容性问题。



一加6官方曝照

【行业热闻】

●B站纳斯达克正式挂牌上市

Bilibili昨晚在美国纳斯达克挂牌上市，发行价11.5美元，共计发行4200万股，融资额为4.83亿美元。这也是中国二次元第一股，目前B站在国内二次元资源方面几乎处于垄断地位。在开盘之后，B站股票交易价格为9.8美元，较发行价下跌13.91%。

●传Win10创意者更新春季版将于下月推送

外媒Windows Central称，Windows 10创意者更新春季版将于4月10日开始推送，Windows 10创意者更新春季版将增加时间轴、Edge浏览器和Cortana语音助手、Windows Defender安全性增强更新等特性。

●任天堂：Switch的成功与独立游戏的支持密不可分

任天堂美国高管Damon Baker日前在接受采访时表示，Switch之所以能在数字销售领域取得远超以往的成绩，主要是因为获得了众多独立游戏厂商的有力支持。

●亚马逊股价开盘大跌逾5% 传特朗普要对其动手

有报道称美国总统特朗普有意对亚马逊“动手”，希望改变亚马逊的纳税待遇。事实上特朗普曾经就对亚马逊颇为不满，认为该公司伤害零售行业，造成大量美国人失业。受此影响亚马逊股价周三开盘大跌逾5%。

●Box云盘宣布停止支持微软WP系统

云存储服务提供商Box官方近期宣布，已经停止了对Windows 8、Windows 10和Windows 10 Mobile应用程序的支持，这些应用将不再提供下载。

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