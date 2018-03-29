存钱去银行？余额宝限购这次没了期限

今年初，支付宝发布《余额自动转入余额宝暂停公告》，宣布暂停余额自动转入余额宝的功能，且余额宝限购，每天9点起发售，期限是从2月1日至3月15日。

好不容易熬到了3月15日，本以为限购会解除，结果这一新规仍在延期执行。对于其中的原因蚂蚁金服方面没有解释，至于“限购”何时结束，蚂蚁金服方面回应表示，尚不确定延期至何时。

如果这样“限购”下去，原本余额宝所积累的用户，估计要回流到银行了。



余额宝限购这次没了期限（图片来自baidu）

余额宝成长太快，风险剧增因此引入监管

2013年6月推出，短短八个月之后，也就是2014年2月份，余额宝的规模就超过4000亿元。2016年四季度余额宝的规模已经到了8082亿元；2017年底就飙升至15798亿元。成为全球第一大货币基金。

用户数量方面，余额宝在2013年6月上线，到了2014年6月，余额宝的用户数量就超过1亿。截止2017年，余额宝的用户数已达3.68亿，个人投资者的持有比例99%，其中农村地区用户数过亿。

目前余额宝的规模已经超过了招商银行存款余额。据悉，2017年招行个人活期存款余额为9516亿元，个人定期存款余额为3329亿元，两者合计接近1.3万亿元。而且余额宝规模距离中国银行个人活期存款的1.8万亿的规模也是一步之遥，假如不限购，余额宝超过中行也就是几个月的时间。

同时，不仅余额宝增长迅猛，以余额宝为代表的其他货币基金增长速度也惊人。如微信理财通规模已经超过3000亿元，京东小白理财用户数超过了一亿人。中国基金业协会数据：截至2018年1月底，货币基金规模为7.3万亿元，较前一个月增长了6425.89亿元，增幅达9.54%，在整个公募基金中占比超过60%。占了基金的大半个江山。

高速增长的背后，余额宝所面临的风险也在疯涨：一方面是，余额宝们面对首要风险就是流动性风险（挤兑风险）。所说现在央行已经有很好的存款准备金制度，但余额宝能否经得起上万亿元的资金规模的考验这还不好说。一旦发生兑付延期情况，就会有连锁反应。

另一方面，余额宝流动性强、收益率高、门槛低等特点。让越来越多人把钱放进余额宝，不选择银行。这就导致银行的存储减少，相应的银行能用来贷款的资金也会相应减少，最终银行的运行成本会上升，不过这种成本上升也会转移到消费者身上。比如，贷款门槛升高，或是利率升高等等。

面对此种情况，未来余额宝们所面对的监管将会越来越强。在今年1月央行发布金融数据统计数据中就有注解，即今年统计货币供应量会把货币基金纳入统计。

而这也就有了余额宝在2018年1月31日，发公告称余额宝将施行“限购”。现在这种“限购”又被延期。

余额宝持续限购之后，可能真要回归银行了

每天早晨9点起来抢“余额宝”，真的很考验用户的耐心，而且每人每天最多存两万，这让很多大额用户很是为难。还有不爽的是，支付宝每天共放出多少额度还不知道，因此造成很多用户每天都抢不到。

现在余额宝的优势也在消失。目前，货币基金方面除了有余额宝，还有像是理财通，甚至百度、网易、搜狐以及京东等都有自己的理财产品，利率上也比也比有竞争优势。

政策上余额宝也是经过多次调整。2017年余额宝规模高速增长的同时，蚂蚁金服也推出了相关政策，来抑制这种过快的增长趋势：

2017年5月，余额宝个人账户持有限额从100万元降到25万元；

2017年8月，余额宝个人账户持有限额从25万元调整到10万元；

2017年12月，余额宝的单日申购额度调整为2万元，持有额度不变。

由此，余额宝的增速将在持续走低。天弘基金公布数据显示，2017年1季度，余额宝增速是41%，二季度是25%，三季度是8.9%，四季度直接降低至1.3%。

至于银行方面跟余额宝的竞争在2014年就已经展开，显示2014年3月，工、农、中、建四大行陆续下调支付宝快捷支付额度，建行、工行用户每日购买余额宝额度从5万元下降为5000元，每月限额均下降至5万。中行、农行用户每日购买余额宝额度从5万元下降为1万。

此外，随着监管部门将收回银行间市场“提前支取不付罚息”的红利和银行设置转账限额，余额宝类产品的收益率也开始回落。

与此同时，银行也通过“手机银行”的方式取消了多种手续费。反过来，支付宝的余额提现却开始收费了。理财产品上，也逐步推出了类余额宝这种零门槛，高利率以及活存活取的理财产品。如招行“朝朝盈”。

根据央行数据，2017年9月份金融机构存款数据显示，个人存款一个月回流银行1.04万亿元，整个三季度个人存款回流银行超过近5500亿元，一举扭转了第二季度个人存款净流出的现象。

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