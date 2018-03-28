高德地图推出公益顺风车业务 不收用户佣金

【中关村在线新闻资讯】3月28日消息：高德地图在昨天下午宣布推出顺风车业务，与其他顺风车平台抽取用户10%佣金不同的是，高德表示公益顺风车平台没有任何商业化目的，将坚持对用户不抽佣，对行业不打补贴战。

高德介绍称，顺风车是个公益项目，旨在基于其长期积累的自驾出行用户及出行调度能力，在不增加城市道路压力的情况下，以科技手段提升运力，从而提升社会出行效率，缓解城市交通拥堵。

据了解，高德地图如今拥有7亿用户，平均每天为用户提供高达3.4亿次的出行路线规划。这些用户出行需求，尤其是早晚高峰的通勤路线，往往具有较高的重合度。以北京五环范围内为例，有16.4%的出行需求高度重合。若充分发展顺风拼车，预计每年可减少驾车里程约1.11亿公里，相当于减少3万吨的碳排放。



高德顺风车

在技术方面，高德地图将顺风拼车与道路供需预测、实时交通路况、智能躲避拥堵等技术融合起来匹配用户的出行需求，提供不绕路、不拥堵的最佳合乘路线，并借助城市交通大脑，通盘考虑城市全局，提升城市出行效率，降低城市整体拥堵压力。

高德认为，撮合现有出行需求实现空座分享，可以在不增加商业运力的情况下，将城市道路利用率提升一到三倍。

目前该业务在成都、武汉两地率先上线，同时开启了北京、上海、广州、深圳、杭州等城市的车主招募，之后将逐步扩展到全国更多城市。

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