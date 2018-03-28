【中关村在线新闻资讯】3月28日消息， 全球知名芯片厂商英伟达在今天早间正式宣布，他们将暂停自动驾驶的测试。这次暂停，主要是因为此前Uber公司的无人驾驶汽车造成了行人死亡事件，让人们对于自动驾驶技术的安全性产生了担忧。



无人车要完？英伟达宣布暂停自动驾驶测试（图片来自于谷歌）

英伟达公司CEO黄仁勋表示，安全性对于自动驾驶来说是一件最为重要的事情。英伟达在安全的问题上一向比较谨慎。暂停上路测试是出于安全上的考虑，况且英伟达的工程师也在车上。英伟达希望能够从Uber这次的事故中汲取教训，并减少事故的发生。

就在同日，英伟达公司正式推出了NVIDIA DRIVE Constellation仿真系统 -- 一套用于使用照片级真实感模拟，基于云的自动驾驶汽车测试系统，该系统为实现自动驾驶汽车上路创建了一种更安全、可扩展性更好的方式。全新数据中心解决方案集成了NVIDIA DRIVE Pegasus，可运行DRIVE Sim软件，实现大量自动驾驶汽车的测试与验证。

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