阿里说好不做游戏：现在却狂挖丁磊的墙脚

马云曾经多次放言阿里巴巴不会做游戏，并认为那是没意义的事情。就像大多数科技行业巨头一样，马云的话现在也被打脸了。去年收购广州简悦之后，阿里巴巴就在内部正式组建了阿里游戏事业群，而今年阿里把目光已经瞄准了那些丁磊的人。



广州简悦的詹钟晖（图片来自于谷歌）

最近在脉脉的“职场真相”上，许多网易游戏的员工表示，他们都收到了猎头发来的邀请，希望他们能够转投阿里游戏。显然，这样的挖角力度也彰显了阿里巴巴做游戏的决心，而瞄准的对象则是网易游戏这样的行业巨头。

事实上，阿里游戏在近期刚刚收购了广州简悦游戏公司，而广州简悦的大部分员工都是来自于网易游戏。广州简悦成立于2011年，由网易前COO、网易游戏缔造者詹钟晖等人创建，并于2012年正式进入手游市场。目前，他们已经推出了多款知名手机游戏。

大公司做游戏成主流，阿里也不甘落后

根据网易2017年度财报显示，凭借着《终结者2》和《荒野行动》的优异表现，网易在线游戏服务净收入达到了362.82亿元，相比去年增长了将近30%。游戏业务占到了网易总收入的67%。也就是说，游戏部门是网易目前主要的收入来源。



荒野行动（图片来自于谷歌）

腾讯公司在游戏方面的营收也是不遑多让。腾讯去年在游戏方面获得的总收入为297亿元，尽管占到腾讯全公司的收入占比下降到了12%，但相比其他厂商，腾讯依旧是整个中国游戏市场中的一极。

腾讯与网易在国内游戏市场赚得盆满钵满，显然阿里巴巴是不能坐视不管的。所以，马云如果想要成为游戏市场的第三极，那么如何挑战网易与腾讯就成为了摆在他们眼前最现实的问题。况且，阿里巴巴在游戏市场中的发展并不顺利。

做啥啥火的阿里，在游戏之路上历经磨难

从2014年收购九游开始，阿里巴巴一直在努力的进入游戏领域。且不说阿里早已整合旗下应用市场来建立起手机游戏的分发渠道，淘宝也早已吸引力大量游戏公司在其平台上贩卖周边产品。目前，阿里在游戏领域只差研发这一环，显然他们也希望能够尽快的弥补这一差距。

据传说，马云曾经计划推出一款名为《淘宝Online》，也让支付宝短暂的成为中国网络游戏主要的支付方式。不过，这些计划依旧停留在小打小闹的阶段。在去年之前，阿里始终没有迈出自主研发游戏的这一步。今时不同往日，中国游戏产业的火热也让马老板动了心。



阿里曾与巨人网络合作，占据全国大部分网游市场（图片来自于谷歌）

去年，阿里巴巴首次成立了自己的游戏事业群，这一新的事业群是归在阿里大文娱旗下，管理方式也和阿里大文娱相同。不过令人费解的是，成立游戏事业群之后阿里游戏并未推出一款新游戏，原本广州简悦计划在2017年推出的游戏也没有了动静。

在笔者看来，出现这样的情况很有可能是这款游戏在研发上出现了问题。因此，詹钟晖大肆去招揽旧部也就不足为奇了。除了有詹钟晖的关系之外，阿里如果想在游戏领域与腾讯实现正面交锋，那么网易游戏是他们必须要迈过去的敌人。

阿里怎么做游戏？IP改编才是正道

摆在阿里面前主要有两条路，一条就是追求现在十分火爆的“大逃杀模式”，另一种则是推出IP改编的系列手游。

如果说追求目前最火爆的大逃杀形式，那么阿里显然无法入局。无论占据了时间优势的《荒野行动》，还是腾讯代理的官方授权《绝地求生》手游，短期内阿里都难以拿出类似的游戏形式与其竞争。更何况，腾讯手中还握有《堡垒之夜》这样风靡全球的游戏，阿里应该不会选择类似的产品直接对抗。

至于IP手游，詹钟晖显然是这其中的行家。如果不是IP好手，叮当也很难打造出《大话西游2》和《梦幻西游》这样的一代经典网游。詹钟晖曾在给阿里游戏的内部信中提到，手游市场已经进入了下半场的竞争。阿里对构建精品游戏研发能力、打造文学影视游戏闭环的战略抱负与强力执行是广州简悦最为重视的。叮当这样的表态也暗示出，广州简悦与阿里的合作正是要推出IP手游。

阿里巴巴对于文娱产业的态度一直很明确，他们希望能够通过文化产业中的各类产品，来打造一个更加完整的生态。书籍、影视、动画漫画和游戏，整个IP生态中阿里独缺游戏这一环，因此IP改编游戏对于他们来说是最为渴望得到的。

阿里大文娱手中握有《三生三世》这样的知名IP，如果阿里巴巴通过这样的知名IP进入游戏市场并辅以合理的游戏机制，那么阿里巴巴很有可能在游戏市场打响他们的头炮。这款由九游开发的手游目前已经正式推出。广州简悦很有可能也在开发同一IP的产品。不过现在唯一让人有些担心的是，去年《三生三世十里桃花》糟糕的口碑是否会对接下来的游戏有所影响。



九游研发的《三生三世》同名手游（图片来自于谷歌）

阿里巴巴进入游戏市场并非拍脑袋决定的，既然马云敢于“打脸”，那么他们就希望能够在这一市场中有一番作为。中国游戏市场和电影市场相似，盘子越变越大，而玩家的口味也在不断的变化。马云能否推出迎合中国市场的手机游戏呢？让我们拭目以待吧。

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