一场面向教育的苹果发布会 毫无iPhone SE2痕迹

苹果春季新品发布会于北京时间3月27日23:00召开，此次的发布会主题为“教育”，会上苹果介绍了自身在教育领域的投入以及多方合作，尤其是在软件和编程教育方面的努力，同时发布了新款9.7英寸iPad。传闻中的iPhone SE2并没有出现。

软件服务与支持

苹果表示目前已经与数十家编程组织进行合作，为学生和教师提供编程支持。库克介绍称，有很多孩子在使用苹果的Swift Playgrounds学习编程。

苹果表示，Swift是发展最快的编程语言，目前Swift Playgrounds已向155个国家提供15种语言的支持，并针对教师推出了教师指南，从而更好地向学生进行教学。



Swift Playgrounds

据苹果介绍，目前针对教育的iOS应用已经有超过20万款。其中有一些专门针对教学的应用，比如Schoolwork，它可以帮助教师分配讲义并跟踪教学进度；Apple Teacher则是一个面向教师的在线专业学习项目，可以通过appleteacher.apple.com访问。

之后苹果又介绍了一些激发孩子们想象力的iOS应用，不过这些应用在中国教育领域的接受程度似乎并不会很高。

最后还有一个大福利，学生的iCloud空间可以从5GB免费升级至200GB。



新款9.7英寸iPad

苹果在发布会上推出了全新一代9.7英寸的iPad，外观上与现有的9.7英寸iPad完全相同，采用了升级的A10处理器，支持TouchID和HD FaceTime相机，摄像头像素为800万，能提供10小时的续航时间。



新款9.7英寸iPad

而且这一次还支持了Apple Pencil，并为Apple Pencil提供了最新的iwork套件，包含Pages、Numbers、Keynote的最新版本。此外还有三款免费应用提供下载，均是用于教育领域的。

新版9.7英寸iPad零售价为329美元，学生则可以以299美元的价格购买。

相信这一次发布会让不少熬夜的观众失望了，没有预料中的iPhone和macbook新机型，但之前也说了，这是一场针对教育领域的发布会。或许之后苹果会在别的场合发布更多的产品。

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