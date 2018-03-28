早报：苹果针对教育市场发布新款9.7英寸iPad

【科技早餐】

●苹果发布新款9.7英寸iPad

苹果在春季新品发布会上推出了全新一代9.7英寸的iPad，外观上与现有的9.7英寸iPad完全相同，采用了升级的A10处理器，支持TouchID和HD FaceTime相机，摄像头像素为800万，能提供10小时的续航时间。

而且这一次还支持了Apple Pencil，并为Apple Pencil提供了最新的iwork套件，包含Pages、Numbers、Keynote的最新版本。此外还有三款免费应用提供下载，均是用于教育领域的。新版9.7英寸iPad零售价为329美元，学生则可以以299美元的价格购买。



新款9.7英寸iPad

【行业热闻】

●学生用户iCloud空间可免费升级至200GB

在昨天的苹果春季新品发布会上，苹果宣布，学生用户的iCloud空间可以从原本的5GB免费升级至200GB，这对学生来说是个挺大的福利。

●华为EMUI 8.1基于Android 8.1深度定制

在华为P20系列新品发布会上，除了发布P20和P20 Pro手机，华为还公布了EMUI 8.1的最新情报。据悉，EMUI 8.1基于Android 8.1进行深度定制化系统，集成了谷歌助手服务和谷歌Android Messages等应用，首次支持谷歌ARCore功能。

●美团王兴：孙正义正促成Uber和滴滴合并

美团CEO王兴在社交网络饭否上发文爆料称：“孙正义正在促成Uber和滴滴的全球合并。”一时间激起千层浪。作为目前全球网约车领域的两家最顶级公司，如果滴滴真的和Uber合并，那可真是太有看点了。

●乐视网今日复牌 竭力解决公司经营困难

乐视网正式发布澄清暨复牌公告，并表示将就目前的经营困难做出努力：改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。

●快递业首部行政法规5月起施行

《快递暂行条例》将于今年5月1日起施行，这是我国第一部专门针对快递业的行政法规，将从制度层面奠定快递业高质量发展的基础。在保障安全方面，《条例》将从制度上牢牢守住安全底线，着力保障公共安全和用户信息安全。

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