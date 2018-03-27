华为手机落子2018围甲联赛，“先手”布局高端市场

全新的赛季，全新的合作伙伴。3月27日，“2018华为手机杯·中国围棋甲级联赛” 在浙江省湖州市长兴开元芳草地乡村酒店拉开帷幕。 这是华为手机首次与“围甲联赛”牵手，科技和艺术的融会贯通成为两者合作的重要契机。



华为消费者业务大中华区总裁朱平与国家体育总局棋牌运动管理中心主任兼党委书记罗超毅签约

中国围棋协会主席林建超、国家体育总局棋牌运动管理中心主任兼党委书记罗超毅、中国围棋协会原主席王汝南、中国围棋协会副主席聂卫平、北京围棋基金会理事长华以刚、中国围棋协会副主席常昊、中国国家围棋队领队华学明、华为消费者业务大中华区总裁朱平及全体参赛队出席开幕式。

华为手机牵手围棋，科技和艺术融会贯通

围棋起源于中国，可以看做是中国文化、艺术、哲学、智慧的伟大结晶，能够训练思维、开发智慧、修身养性、培养品格和礼仪，可以看到喜欢围棋的人越来越多了。正因如此，中国围棋甲级联赛走过19个年头，已经成为全球最具影响力的顶级围棋赛事。

华为消费者业务大中华区总裁朱平对围棋甲级联赛的重视，引用了林主席提到的四个“高度集中”，即优秀棋手高度集中，高水平比赛高度集中，投资流向流量高度集中，社会和媒体关注高度集中。这是一项开放程度高、竞技与人才并重、不断改革创新的职业化赛事，具有非常正向和广泛的社会意义。

华为手机“先手”布局高端市场

华为手机此次与“围甲联赛”牵手，一方面是寻求在高端运动里面中的营销突破，另一方面也是把品牌推向新高度。朱平表示，近年来高科技尤其人工智能技术与围棋深度联合，科技和艺术融会贯通，必将会开创一个更加广阔的发展纪元。



华为消费者业务大中华区总裁朱平与中国围棋协会副主席常昊以及世界冠军古力、柯洁合影

本次赛事，虽然是华为手机首次与“围甲联赛”合作，但“围甲联赛”所蕴藏的挑战、智慧和创新内涵，都将成为华为手机品牌精神的重要载体，拉近华为手机与高端消费者的距离，进一步提升华为手机品牌影响力。

AI来临，华为手机与中国围棋共迎挑战

在人工智能高速发展的时代背景下，中国围棋队和华为手机也都出现了新的机遇与挑战。人工智能“阿尔法围棋（Alpha Go）”的出现，让围棋不仅成为全球最受瞩目的焦点话题，也让所有人领略到人工智能为科技创新带来的巨大突破。



中国围棋界20位世界冠军聚首

未来二三十年，人类将进入智能社会，面向新的时代，朱平表示，华为立志：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。

众所周知，华为凭借30年来的厚积薄发，如今产品和服务遍及170多个国家。2017年智能手机全年发货超过1.5亿台，更是稳坐中国市场榜首的位置，取得全球前三的市场排名。一切的努力和成绩都证明，华为消费者业务在打造“世界级智能终端品牌”的道路上不断突破。

在AI的浪潮之下，华为手机率先推出内置移动AI芯片麒麟970。首款加载人工智能芯片的的Mate10系列开启了智慧手机新时代。就在今日晚间，华为在巴黎将面向全球盛大发布P20系列旗舰手机。见证了科技与艺术，AI摄影大师与围棋大师们的完美结合，将为广大消费者包括众多围棋爱好者们带来更多更好的价值与体验。

另据资料显示，华为手机除了携手“围甲联赛”之外，还是上海大师赛、武汉网球公开赛、欧洲五大联赛等顶级体育赛事的合作伙伴。这不仅提升了华为手机的品牌影响力，更是华为手机越来越国际化的体现。

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