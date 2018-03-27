高德的顺风车业务上线了 围攻滴滴又增一猛将

高德地图在今天下午正式上线了顺风车业务，但出人意料的却是，高德称这项业务只是一个公益项目，旨在提高社会出行效率，本身并没有商业化目标。不过即使如此，我们还是能够从中看出对当前网约车市场格局的影响。

不过在此之前，我们还是先来大致了解一下这个高德顺风车有哪些特别之处。首先一点就是，高德顺风车没有推送订单的环节，因此司机无法坐等业务上门，而是只有在确实开往某个目的地时才会匹配到高重合度的乘车需求。简单来说，这种接单方式使得高德顺风车无法作为赖以谋生的生意手段。

其次，按照行业惯例，车主的收入主要构成为“行程费+服务费+佣金”，平台方则会在服务费和佣金中抽取一部分作为平台的分成。而高德表示顺风车业务不会抽取用户分成，但同时也不会提供额外奖金跟补贴。高德一直强调自己顺风车的定位是公益项目，而非商业项目。

用高德自己的话来说就是，顺风车的初衷是希望提高现有车辆的载客率从而提高社会出行效率，而不希望因为商业利益刺激道路车辆的增加，这与缓解城市交通拥堵的初衷相违背。



高德顺风车零抽成

从这几点上来看，高德顺风车确实就是一个纯粹的公益项目，但事实上可能并不仅仅如此。

事实上，根据最新的网约车管理办法，司机必须拥有"车辆营运证"，这是向符合本条例规定条件的申请人颁发道路运输经营许可证时，向申请人投入运输的车辆配发的车辆营运证。这一条规定几乎将原本的社会车辆全都清理出了网约车的行列，如今真正还在做网约车的基本上都是全职司机了。

这样看来，高德顺风车就等于是将“散户”们再次聚集到了麾下。从车主构成来看，高德顺风车就有了如下特征：不以谋生为目的，无法承担商业运力要求，解决临时运力紧张问题，几乎是个“长尾”。至于资格问题，高德方面表示已经开始进行车主资格的审核，应该会有应对措施。

所以我们可以认为，高德顺风车最初在市场中的定位应该是出行的一个选择，但不会是唯一最优解，而是从长尾市场和平崛起。根据高德提供的数据，以北京五环范围内为例，有16.4%的出行需求高度重合，这些都是高德顺风车的市场空间。

但值得注意的是，无论高德顺风车以怎样一种形式参与到出行市场中来，这都是有新的力量入局了，别忘了高德背后站着的是阿里巴巴，而且这位还是阿里的“亲儿子”，真正的集团子公司。我们没有理由认为高德在这块市场只会止步于此。



滴滴已成漩涡中心

结合目前的市场情势，几乎所有的矛头都指向了滴滴。自从Uber将中国业务出售给了滴滴，业界就一直在担心处于垄断地位的滴滴，而事实也确实如此。

根据《围攻滴滴》一文中的描述，滴滴的高抽成和优先拼车模式下的结算体系已经让司机叫苦不迭，甚至出现了车费到账28元，而三名拼车乘车实际共支付了57元的情况，可见平台抽成都超过了一半。

面对滴滴在车主和乘客中的声望越来越低，其他的厂商自然坐不住了，今年最高调出击的就是美团，此外嘀嗒出行、首汽约车等也开始在暗中抢司机和乘客。如今，和高调的美团不同，高德顺风车以公益的名义也悄悄加入了战局，对滴滴形成围攻之势。

当然，作为消费者自然更乐意看到这种局面，毕竟一家独大的滋味大家都体验过了，也都在期待着下一场烧钱补贴大战的到来。

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