十年磨一剑： GMIC北京2018“AI”生万物 重磅启航

全球移动互联网大会（GMIC）已经迈入了第十个年头，2018年4月26-28日，GMIC将在北京国家会议中心如期举行。







2008-2018年，是移动互联网从诞生到爆发直至重塑民众生活的十年，也是长城会和 GMIC 乘势而起的十年。2018年是长城会和 GMIC 的节点，更是一个全新时代——“AI”时代的起点。因此 GMIC北京2018将大会主题定为“AI”生万物，谐音爱生万物，科学技术要有人文的温度，机器有爱，做真“芯”英雄。

三天AI主会场，听最深度的观点激荡

GMIC北京2018将“ALL IN”人工智能。本次大会特设三天AI主会场，从探讨软硬件、平台和算法等人工智能领域的最新洞见，到聚焦人工智能的产业化和企业AI之下的商业新互动，聚力打造世界水平的人工智能新高地。

除了主会场的“全球人工智能领袖峰会”和“AI产业化领军者峰会”之外，本届GMIC大会还将同期举办包括：生命科学高峰论坛、全球区块链高峰论坛、全球品牌数字营销峰会、跨界投资峰会、全球创新硬件产品秀（Tech Show）、AI公开课、AI+企业级服务及应用峰会、未来零售峰会、未来教育峰会、AI+金融峰会，餐饮新连锁趋势峰会，全球化出海峰会，全球未来出行高峰论坛、数字经济峰会、智慧城市论坛、G-Startup 创新创业大赛、全球创新交易峰会等多个垂直论坛；另外还有Facebook，snap chat，Twitter，汇桔，Madhouse，飞书，蓝标等品牌专场，每场峰会将与主会场并行举办，聚焦不同领域，深度和高度兼顾。

本次GMIC展览区将设在国家会议中心一层，占地22,000平方米，与会议同时开放。作为GMIC大会的重要板块，展览区是中外参展品牌和企业集中展示的最佳平台。与往届相比，今年的展览区按照主题进行划分，共设置11个主题展区，与会议内容相呼应，还设置了完善的商务洽谈区、互动展区和休息区，为观众提供更好的参展体验。目前，包括小鹏汽车、荣耀、百度、网易有道、新浪微博、Google、Facebook、Twitter、汉王等企业已经加入。

参会新体验：打造交心的互动环节

GMIC北京2018又能为参会者带来哪些新的体验？作为大会的主办方，长城会能为参会观众带来的核心价值可以总结为三点：交流、交易、交心。

“交流”指GMIC将全球顶尖的AI科学家和领袖汇聚一堂，目前已经确认的部分嘉宾包括“AI三剑客”中的Geoffrey Hinton（杰弗里·辛顿）和Yann LeCun（杨立昆），以及李开复，张亚勤，林斌，何小鹏，刘庆峰等国内人工智能企业家；

“交易”指今年的GMIC大会将触及全球500多家主流媒体，同时还新增直播平台和新媒体传播矩阵，传播触点达到一亿人次，为参会企业和嘉宾带来巨大的传播声量；

“交心”是指除了深度聚焦不同领域的分论坛，GMIC 大会的VIP观众还可以参加闭门社交活动和会议期间创造设计提问环节；大会期间将设有VIP欢迎晚宴、午餐、VIP休息室，在您能去到的任何场合，都可以和受邀嘉宾进行零距离的分享、学习、合作，让长城会的嘉宾与参会者能在在更轻松的环境中进行深度的交流。





今年大会，长城会还推出了全新产品:會神GMIC , 这款产品将把GMIC线下十年来积累的顶级移动互联网圈层与线上社交平台进行融合，打磨成一个有10万+用户的应用，这个基于学习和社交的平台能够提供给用户更多的价值，同时也反向为GMIC大会赋能，实现线上线下一体，为长城会的会员和大会嘉宾提供更好的服务，真正做到“永不落幕的GMIC”。





大会官网：www.gmic.cn





附录：部分确定嘉宾名单

截至今日，已有35位顶尖科学家、企业领袖及投资人确认参加本届GMIC大会，全名单如下（以下排名不分先后）：

杰弗里·辛顿，人工智能领域三位奠基人之一、多伦多大学计算机科学教授、谷歌大脑人工智能团队首席科学家

沙菲·戈德瓦塞尔，2012年图灵奖获得者，麻省理工机电工程与计算机科学系的RSA教授、以色列魏茨曼科学研究所算机科学与应用数学教授

杨立昆，Facebook 人工智能团队首席AI科学家

汤姆·米切尔，卡内基梅隆大学计算机科学学院机器学习系主任、教授

李开复，创新工场创始人及首席执行官

张宏江，高山大学校董

余承东，华为消费者BG CEO、华为终端公司董事长

张亚勤，百度总裁

任宇昕，腾讯集团COO

王高飞，微博CEO

俞敏洪，新东方教育集团董事长

彭志强，盛景网联创始人兼董事长

林斌，小米总裁

何小鹏，小鹏汽车董事长

赵明，荣耀总裁

沈南鹏，红杉资本全球执行合伙人

蒲慕明，国家重大科研项目“中国脑计划”牵头人、中科院神经科学研究所所长

鲁白，清华大学药学院教授，著名神经科学家，知识分子主编

张磊，高瓴资本创始人兼CEO

刘庆峰，科大讯飞董事长

姚劲波，58同城创始人

傅盛，猎豹移动CEO

程维，滴滴出行创始人兼CEO

王小川，搜狗CEO

宿华，快手创始人兼CEO

王坚，阿里巴巴集团技术委员会主席

赖奕龙，荔枝FM创始人兼CEO

戴威，ofo创始人兼CEO

周航，易到创始人

姚文彬，掌趣科技创始人

周源，知乎创始人兼CEO

邵广禄，中国联通副总经理

张首晟，斯坦福大学物理系教授

杨培东，加州大学伯克利分校教授

洪波，清华大学医学院生物医学工程系研究员、博士生导师

阿伦索·马丁内兹，皮克斯技术总监

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