北京地铁支持二维码支付，然而真的方便吗？

各式各样的卡片已经开始逐渐从人们的生活中消失，“卡奴”这样的所谓流行语也逐渐变成了上世纪的词汇，取而代之的是手机应用中集成这些卡片的数据信息。

人们的生活中用到最多的卡片无非三种：公交地铁卡、身份证以及银行卡。随着移动支付以及电子个人信息的普及，后两种卡片退出历史舞台已经成为了趋势。然而，公交地铁卡究竟可不可以被取代，依旧是一个争议满满的话题。



二维码支付进站（图片来自于谷歌）

就在最近，北京地铁五号线全线已经安装了扫描二维码乘车的装置。预计到今年5月份的时候，北京地铁各站所有闸机将实现刷手机二维码乘车的功能。此类扫描二维码进站的方式不需要手机具备近场通讯功能（NFC），乘客的手机只要是智能手机即可。

事实上，并非仅仅北京地铁有着相关的计划，上海广州等一线城市都在努力的推行地铁进站无卡化。这些地方都将在今年实现手机扫码进站的全线贯通。各地地铁将推出相应的App来支持支付，但支付宝和腾讯支付这样的第三方平台并非所有地区都支持。

公交和地铁的电子一卡通服务已经愈发成为普通用户所接受的支付进站形式。根据北京市政交通一卡通公司官方给出的数据显示，选择使用“手机一卡通”应用乘坐公交、地铁的用户已达到了130余万人，日均交易量突破60万笔。3月23日（周五），北京地铁公司所辖16条运营线路日客运量为1035.77万人次。也就是说，“手机一卡通”用户基本占到了北京地铁用户总量的十分之一。



手机一卡通（图片来自于谷歌）

有着这样用户基数的地铁手机扫码进站究竟方便与否呢？笔者亲身在五号线观察发现，扫码的速度依旧是这种支付方式的硬伤。扫码支付平均每人都需要4到5秒钟，这远远高于只需要1秒钟的刷卡进站，甚至比NFC通信扣款进站也要慢上两三秒钟。

根据笔者的测算，一些闸机口在增加扫码支付之前，是不会出现拥堵状况。闸机改造之后，这些站点也开始排起了队。虽然浪费的时间并不长，但因为笔者观察的是小站点，因此像西直门这样人流量大的站点是否会出现安全问题还不得而知。

通常这些采取扫码进站方式的城市为国内一线城市，工作日客流量一般会在近千万人次。扫码进站的速度首先就把大部分的上班族挡在了门外。这些上班族需要赶时间，原本北京地铁在一些站点就极易发生拥堵状况，全线使用扫码支付之后很有可能加剧隐患的发生。

除了扫码速度以外，地铁站内网络信号的状况也是制约扫码支付普及的一个重要方面。以北京为例，较老的地铁站基础设施还不够完善，站内经常会出现网络不佳的状况。这样的问题进站时并不明显，因为大部分的老地铁站点闸机都会选择建在地上。然而，出站的时候事情就变得有些复杂了。各个站点网络质量和二维码闸机数量参差不齐，也给二维码进站的前景蒙上了一层阴影。



一些大站会发生拥堵状况（图片来自于谷歌）

尽管有着种种的弊端，但是中国的公共交通正在迈进一个全新的“无票时代”。智慧城市可以让人们生活更方便、出行更快捷、环境更宜居，而城市公共交通的互联网化正是其中一个重要的体现。大部分城市轨道交通互联网技术应用已经基本成型。

对于公共交通的主管部门来说，推广地铁与公交的移动支付化是他们目前的主要工作。相比于地铁，公交上使用扫码支付推进程度更加的迅速。目前，已经有55个公交都市创建城市提供了基于互联网的定制公交服务，地铁上的试点也正在进行之中。

主管部门推广移动支付，一方面可以便民服务，另外一方也可以获得技术方面的红利。在这个大数据时代，用户的出行数据越来越受到人们的重视。公交与地铁公司获得了这些数据，可以为用户提供更加智能的系统调度，同时实现信息化和移动互联网化。

移动支付的发展让无票时代变为了可能，全线铺开之后扫码进站的用户数量相比刷卡进站是否会发生逆转呢？让我们拭目以待吧。

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