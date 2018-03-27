早报：传苹果iPhone SE2将由印度工厂代工

【科技早餐】

●传苹果iPhone SE2将由印度工厂代工

苹果将在今天晚上11点召开春季新品发布会，尽管这次发布会没有官方直播，又是以教育为主题，但仍然有消息传出会在会上发布iPhone SE2手机。

为了进一步印证传闻的真实性，最近又有一条消息传来，称这次iPhone SE2将不再由中国工厂生产，而是由台湾纬创资通股份有限公司在印度的代工厂负责生产。

Z点评：iPhone SE2一代好评不断，这一次2代表现会如何呢？



iPhone SE

【行业热闻】

●摩拜单车开进日本20座城市

据日本共同社报道，中国共享单车品牌摩拜单车将登陆日本市场，最先将在6月进入东京，之后再辐射到全国。消息称，摩拜今年内将进驻20座日本城市，投入3万辆单车。

●京东白条将接入个人征信报告

京东金融官方发布消息称，京东白条/金条/京农贷业务已启动征信接入工作，使用白条消费并按时还款将会给个人征信加分。信用报告是中国人民银行征信中心给每个公民做的信用历史的客观记录，记录着每个人的借债还钱、合同履行、遵纪守法等信息。

●北京地铁预计5月支持刷二维码乘车

据报道，北京地铁各站所有闸机预计将于今年5月实现刷手机二维码乘车，并且不要求手机具备NFC功能，只要是智能手机即可使用。预计从4月中旬开始，二维码乘车业务将全面公测。

●Netflix联手F1打造顶级赛车剧

Netflix的自制剧内容做得风生水起，现在有报道称，Netflix已与F1达成协议，将联手打造一部以F1项目为题材的10集纪录剧集。该剧集将展示F1车手、车队以及整个联盟在赛道之外的东西。

●QQ空间也出现封杀抖音问题

在微信朋友圈传出疑似封杀抖音的消息后，现在QQ空间也被网友发现存在同样的问题。对此，腾讯相关负责人表示，并不存在QQ空间封杀抖音的可以设置，而是个系统bug。

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