配上一块屏，百度给智能音箱找到最优方案了么？

3月26日，百度正式发布了国内首款智能视频音箱“小度在家”，这款百度联合“小鱼在家”共同打造的集“智能音箱+智能电视+可视电话”于一身的产品，将智能音箱的“语音战”正式拉入“视频战”。



百度发布“小度在家”智能视频音箱

●“有屏和没屏就是收音机和电视机的差别”

在刚刚结束的两会上，百度创始人李彦宏曾多次在公开场合向外界安利过这款智能视频音箱，可见他对“小度在家”的钟爱程度，在发布会现场他表示“我自己试用后感受很好，这（‘小度在家’）就是用户想要的（产品）”。

智能音箱作为家庭场景目前最有想象力的入口，拥有非常广阔的发展空间，吸引了BAT等厂商异常激烈的抢夺。以语音交互为核心的智能音箱被认为是目前比较符合人们日常交流习惯的产品，百度为何要给智能音箱加上一块显示屏呢？



拥有显示屏的小度在家智能视频音箱

在李彦宏看来，智能音箱有屏幕和没屏幕的差别非常大，“是收音机和电视机的差别”，有很多应用场景的交互有屏幕展示来辅助将更有效。如果你问小度在家说：“小度小度，杨利伟长什么样？”没有屏幕的智能音箱是没法回答的，而小度在家就可以直接给你看一张杨利伟的照片。

此外，百度拥有爱奇艺、知识百科、地图、搜索等视频和图形化的内容，有屏幕将会更好的展示结果，方便用户交互。

在李彦宏看来，“小度在家”是一款现在市场上没有的，具有革命性意义的重要产品，将会引领未来家庭场景智能设备的新趋势。

●搭载DuerOS，“小鱼在家”到“小度在家”质的飞跃

早在三年前，一款主打远程视频通话的机器人“小鱼在家”问世时，就得到了李开复、江南春在内的很多行业大佬集体背书。不过当时行业对这个“音箱+平板+摄像头”的产品并不看好，2000元级别的售价也让“小鱼在家”定位在了高端家庭。

但是出乎意料，“小鱼在家”主打的家庭陪伴场景却得到了一批用户的忠爱，并保持了持续的高质量口碑。小鱼在家创始人兼CEO宋晨枫透露， “小鱼在家”在超过50个国家、745个城市上市，使用留存率高达70%。

亚马逊的Echo让家庭场景一夜间成为了风口，掀起了智能音箱大战。高昂的硬件成本，让小鱼在家一直处于不温不火的尴尬境地。从2016年中旬开始，小鱼在家就开始尝试跟百度合作，引入DuerOS对话式AI操作系统，百度的助推力终于让小鱼在家站在了主战场上。

百度度秘事业部总经理景鲲介绍，从去年7月5日DuerOS在中国拉开大幕开始，已经迅速成为行业领军者。截至今年1月份，搭载DuerOS的设备总量已经超过5000万，月活设备达到1000万。在行业内与海尔、小米、创维等超过160家企业达成合作伙伴，落地的主控设备80+，积累开发者过万，成为开发者量最大的智能平台。目前，DuerOS累计回答用户的问题数已经达到24亿次。



百度度秘事业部总经理景鲲

引入DuerOS之后，“小度在家”将能够畅享百度的搜索、地图、知识、视频等多维度海量数据，据介绍“小度在家”拥有3000万条短视频、1400万条百科、50万儿童故事、100万相声小品戏曲、100万道菜谱、上亿母婴知识等海量资源。

●打造最适合中国家庭使用的人工智能产品

“中国式家庭”有非常典型的特征：缺失的爸爸、焦虑的妈妈、失控的孩子、守望的老人。“小度在家”正是从这个痛点出发，希望通过打造低交互门槛的产品，让人工智能真正能够走进寻常百姓家。

“小度在家”首先要成为一款更好用的智能音箱，依托语音交互能力、屏幕显示能力和摄像头视觉识别能力，小度在家让语音交互成为家庭全员都能掌握的低门槛技能。

在现场，一位4岁的小朋友使用小度在家进行了演示，当稚嫩且不太清晰的声音唤醒小度“我想听虫儿飞”的时候，小度非常快速的识别并响应，虫儿飞的音乐播放时，现场响起了掌声。

“小度在家”还要成为更灵活的智能电视，用户可以全语音操作，无需点按遥控器或触控屏幕。你可把设备任意摆放在需要的地方：放在厨房里，说一句“小度小度，鱼香肉丝怎么做”，视频演示的菜谱让你变身厨艺达人；放在餐桌上，说一句“播放《老男孩》第五集”，让你边吃边看全新热剧；放在儿童房，问一句“小度小度，恐龙是怎么灭绝的”？“小度在家”马上变成带娃神器，让“十万个为什么”宝宝满足所有好奇心。

除此之外，“小度在家”还是更高效的可视电话，用户可以完全用语音拨打接听视频电话，解放双手。“小度在家”既支持多方高清视频通话，也支持拨打普通电话号码。其中，“一呼即通”功能最适合有老人和孩子的家庭。通过简单的权限设置，当你向家里的小度在家拨出电话时，不需要家人操作接听，小度在家就能帮你直接联通。

●599元售价，百度要做“赔本买卖”？

“小度在家”配有一块7寸屏幕，有摇滚红、爵士绿、经典灰、朋克黑四种颜色，拥有独立的图像信号处理器；采用环形六麦克风阵列，可全向拾音，语音唤醒和识别抗噪的能力极强。“小度在家”的交互体验由前苹果公司设计总监、现“小度在家”设计合伙人DonLindsay打造，而曾在国际顶级音响品牌Sonos工作近十年的主设计师主持了ID设计。

在发布会现场，当1599元的售价出现时，现场很多观众都在高喊“999”，可见这样一款产品，售价定在千元级别是符合用户的心里价位的。不过李彦宏却给了一个诚意十足的惊爆价。



李彦宏现场公布售价

李彦宏表示“百度能在价格上补贴多少取决于销量能达到多少”，当售价最终定格在599的时候，现场欢呼一片，可见百度对于推动小度在家销量的决心。

对于现在的百度来说，太需要这样一款高性价比的产品抢占市场份额，毕竟没有终端入口数量的基础保障，何谈智能生态的打造。

一块更多交互空间的显示屏，一个成熟的智能语音交互系统，一个依托海量数据支持的交互平台，一个诚意十足的优惠价格。

对比半年前刚刚发布的1699元的智能音箱raven H ，599元的“小度在家”，让人不由为百度拍手叫绝。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：配上一块屏，百度给智能音箱找到最优方案了么？http://news.zol.com.cn/682/6828941.html