沃尔玛华西区近日做出了一个决定在网上引起不小的风波，那就是将不再支持支付宝支付，手机支付方式只能够使用微信支付。联系到上周，步步高超市也被曝禁用支付宝，只能使用微信支付作为手机支付通道。这一下就将问题突出化了，造成了支付宝和微信在零售渠道出现了排他性竞争的情形。

先来看看这两条新闻，沃尔玛的回应是已经与微信达成深度合作关系，而马化腾则表示这是商家自己的选择无权干预。

步步高超市方面则否认禁用支付宝，而只是少量试验性接入支付宝，并表示支付宝的合作方式太强势，因此并不想铺开合作。

乍看上去似乎是想多了，但巧合的是这两家倾向腾讯的商家都主要华西地区经营业务，这不得不让人猜测，局部的战争已经打响。



沃尔玛

支付宝和微信支付的竞争由来已久，但是在线上平台并不是显得很激烈，比如阿里系的平台不支持微信支付，腾讯系的平台（包括京东）不支持支付宝，这样的情况大家也都习以为常了。但这一次不同，因为战局似乎已经发展到线下第三方零售了。

在支付宝和微信支付起初向线下门店覆盖的时候，我们曾做过一份调查，当时还有不少店铺只选择了支付宝或微信支付其中的一方，搞得我们还以为上来就要进行排他死战。但这个顾虑后来还是打消了，因为这些商铺逐渐选择了全覆盖，毕竟对用户来说两个都支持是最方便的。

只是现在这架势，好像排他竞争要真正上演了。为什么会有这样的顾虑，因为双方竞争已经进入了下半程。

在市场初期，阿里和腾讯双方还都在培育市场习惯，共同把蛋糕做大是当时的最主要任务。但经过这几年的发展，市场对于手机支付的接受程度已经相当高了，自然也就到了抢市场份额的时候。第三方零售渠道就是画地为牢的主要战场，这时候搞排他竞争我们丝毫都不意外。



微信支付

其实关注科技圈的朋友应该早就意识到了，腾讯和阿里在新零售领域都已经砸了不少钱。就说这次涉事的沃尔玛和步步高超市，都和腾讯有着千丝万缕的关系：腾讯和沃尔玛共同投资了京东，同时腾讯也是步步高的股东。可以说这俩都是属于腾讯系的。同样的，阿里方面也不例外，今年刚刚54亿投资了居然之家。

就其根本原因，还是因为新零售对于腾讯和阿里都太过重要，关于这一点，马化腾其实已经说得很清楚了。新零售对于腾讯和阿里来说，价值就在于背后的金融、云计算和广告收入。

在笔者看来，最重要的还是在金融领域。传统零售业的体量之大，丝毫不逊于网络零售，这涉及到的金融市场也是庞大的数量级。新零售一旦使用支付宝或者微信支付的解决方案，不可避免地就会触及到这背后的金融业务，这是一块超级大蛋糕，没有人能够将其拱手让给对方。

其次是在云计算方面，零售业的客流量对于帮助云计算获取数据样本有这天然是优势，也是训练人工智能算法的必经之路。毫无疑问地，云计算和人工智能大数据是未来的发展方向，腾讯和阿里都不会放弃这片高地。

最后广告业务倒是不那么重要，只是将线下广告转化为自己的在线广告，无非是增加一比收入，在大战略布局方面并没有前两个那么核心。

总结起来看就是，新零售阿里和腾讯都势在必得，竞争已经进入跑马圈地阶段，到了这个时候，如果没有外力干预，排他竞争是早晚的事。同时第三方零售实体为了自身利益考虑，选边站队也在所难免。我们可能需要做好以后微信和支付宝都用的准备了。

当然，如果事情如果闹得太大，就想以往腾讯VS360、淘宝VS顺丰那样，国家可能会出面进行干预。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：移动支付开始选边站队 是否还得政府出面化解？http://news.zol.com.cn/682/6828117.html