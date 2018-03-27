抖音被阿里腾讯双双封杀？今日头条忙着海外数钱

一个月之间，抖音在两大社交平台上都被屏蔽了一次。微博上抖音是真正的被封杀，而朋友圈中只是触发了防刷屏机制。尽管大家心照不宣，今日头条旗下软件的崛起足以让阿里与腾讯这样的社交巨头产生危机，尤其是这些软件海外受众远比微博和朋友圈要多。



抖音的爆红让阿里和腾讯始料未及（图片来自于谷歌）

曾经去过今日头条的总部，让人最为惊诧的一点，莫过于这家成立六年时间的独角兽公司旗下已经拥有多达十二款的软件。这些软件覆盖了大部分的人群，除了汽车资讯类平台懂车帝和自拍类软件Faceu激萌之外，剩下大部分的软件都是音乐、视频以及资讯类软件。显然，今日头条对于自身的定位非常明确，那就是联通大众和娱乐大众。

上周，今日头条CEO张一鸣曾经在清华大学进行了对谈，也提出了今日头条未来三年内的主要目标。张一鸣希望今日头条真正能够实现全球化，超过50%的用户来自于海外，尽管目前的海外用户占比仅有10%。事实上，今日头条去年已经开始了他们的国际化脚步。



张一鸣在清华进行对谈（图片来自于谷歌）

今日头条目前面向海外市场主要是六款软件，分别为资讯类平台Topbuzz（海外版今日头条）、短视频平台Buzzvideo（海外版西瓜视频）、Hypstar（海外版火山小视频）BuzzQA（海外版悟空问答）、Beat the Q（海外版百万英雄）以及在国内和海外都大火的抖音（Tik Tok）。前面两款软件都在近期攀升至新闻榜第1，总榜前50。

张一鸣的野心从来都不局限于国内市场。阿里投资的新浪微博和腾讯旗下的微信朋友圈，这两个社交平台的业务主要还是针对于国内用户。这两家企业有着除社交、咨询之外更加丰富的业务，因此他们会选择更适合的产品推向海外。

然而，今日头条并没有后手，他们已经把大部分主要业务都进行了包装推向海外。相比于其他企业来说，今日头条无疑在海外市场走的更远。

在海外为今日头条打响头炮的是抖音。没有《中国有嘻哈》这样的知名网络综艺节目加成，抖音在海外依旧火的一塌糊涂。去年五月份，抖音的海外版本Tik Tok隆重上线。随后的版本中，抖音连通了大部分用户经常使用的社交平台，诸如Facebook、Twitter、YouTube、Messenger和WhatsApp。这样的举动也让这款音乐短视频软件收获了将近七成的好评。



Tik Tok在国外也很火（图片来自于谷歌）

日韩和东南亚是Tik Tok的重度沉迷区域。日本人把2017年度App Ape大奖颁给了这款软件，足见他们对于Tik Tok的喜爱。东南亚的主要国家Google Play排行榜中，Tik Tok都排在总榜的前十名。

如果说，抖音在国外的走红是因为更加成熟的网红经济以及年轻人渴望新的社交软件这两个原因。那么Topbuzz能够受到海外用户的青睐，主要还是依托着他们对于产品和用户的精准定位。

与国内相同，Topbuzz在海外的运营模式依旧会采用智能推荐的方式向用户推荐他们喜欢的内容。同时，用新的营收渠道来吸引中小型内容创作者加入。加之Tik Tok在海外的火爆和刚刚被收购的musical.ly，Topbuzz并不缺原创内容的供给。从目前的状况来看，海外用户也吃今日头条智能算法推荐的那一套。



Topbuzz（图片来自于谷歌）

当然，海外市场也并非会比国内市场简单多少。今日头条旗下的这些产品在海外也面临了一些比较严重的问题。尽管今日头条吸引中小内容创作者的力度很大，但他们制定的签约条款对于创作者来说过于严格，这也让内容创作者对他们的制度产生了一定的非议。

同时，Topbuzz这款软件虽然在下载量这一成绩上比较亮眼，获得了3000多万的美国用户。然而，美国主流媒体却并没有把更多的目光瞄准这一新兴的新闻聚合平台，这对于Topbuzz在美国的进一步推广产生了制约。Tik Tok也是如此。

还有一个主要的制约因素恰恰还是来自于今日头条引以为傲的智能算法推荐。这一机制很容易帮助他们的产品在海外留住更多的用户，不过假新闻的泛滥也让更多的海外用户给Topbuzz投上了不信任票，毕竟美国的民众现在对于假新闻已经处于一个谈之色变的状态了。



用Topbuzz赚钱其实不简单（图片来自于谷歌）

张一鸣并不是一个心急的人，去年在海外市场取得了阶段性成果之后，他才敢于向外界抛出今日头条的三年计划。国内取得成功的运营模式换了一块土壤依旧好用。今年的今日头条出海依旧是重点，不过能捞上来几条鱼，就要看被Facebook打击了的海外用户怎么选择了。

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