早报：孙宏斌承认投资乐视网失败

【科技早餐】

●孙宏斌承认投资乐视网失败

在辞去乐视董事长后，孙宏斌首次进行了公开回应称融创投资乐视属于失败，融创对乐视的注资主要是乐视网、乐视影业和新乐视智家，另外两块都还好，但投资乐视网是真的失败了。

孙宏斌表示卸任董事长是为散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者；而现在有33万散户，机构跑光了，这种倾向显然是有人在炒。

Z点评：机构投资者跑光，剩下散户在炒，乐视网已成一只典型妖股。



孙宏斌（右）

【行业热闻】

●Apple Watch未来有望支持Face ID

据报道称，苹果最近在提交的专利中表明，苹果正在探索将Face ID融入Apple Watch中。这项专利提交的时间为2016年，当时Face ID仍在开发中，苹果称该功能为“用户识别”。

●商务部：苹果是贸易便利化最大的受益者

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在中国发展高层论坛上表示：“我们成功地和其他的WTO成员一起结束了信息技术的扩围谈判，取消了201项信息技术产品的关税。像苹果的库克董事长，你们就是最大的受益者。”

●复兴号扩容提速 京沪高铁4小时18分

据北京铁路官微消息，全国铁路将于4月10日起进行列车运行图调整，“复兴号”列车将扩容提速。此次调图后，京沪高铁“复兴号”由现有的7对增加到15对，按时速350公里运行，在京沪间最短运行时间将从目前的4小时28分缩短到4小时18分。

●马化腾回应为何微信加好友要扫二维码

在IT领袖峰会上，马化腾首次回应了为何微信加好友要扫二维码，他表示就是想让用户知道扫二维码就要掏出微信来扫，所以后来移动支付也是通过最简单的扫码，不用NFC，也不用蓝牙感应，让用户成为习惯。

●《环太平洋：雷霆再起》票房过四亿

《环太平洋》系列电影官方发布消息，《环太平洋：雷霆再起》上映3天国内票房突破4亿元。该片以2D、3D、中国巨幕、IMAX、杜比影院、杜比全景声、临境音以及4D制式于3月23日在中国同步上映。

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