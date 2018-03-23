百度AI加速器第一期路演：用AI为17个行业提速

历经近4个月，从上千个项目中脱颖而出的百度AI加速器首批“AI新星”顺利结业。3月23日，百度AI加速器DEMO DAY在北京举行，来自金融、农业、零售、医疗、互联网等多个行业的12家一期成员代表，为在场的100多位知名VC投资人和100多家AI企业，进行了一场精彩的路演，来展示他们的AI“加速”成果。现场，入选百度AI加速器二期的成员名单同步揭晓。







百度AI加速器负责人、百度AI技术平台体系高级总监吴甜表示，百度AI加速器第一期第二期无缝对接，未来也会如此，百度要将AI加速器打造为一列AI界的高速列车，带动各行各业的创业者们稳步疾驰，驶向AI技术、产品、业务落地开花的彼岸。





加速显著：90%成员企业接入百度AI能力后获重大突破

百度AI加速器是百度面向AI领域创业者推出的加速计划，重点面向A轮前后的创业公司，旨在为AI领域创业者或希望借助AI进行业务升级的创业者，提供技术、产业合作、营销传播、课程和投资等多层面的资源支持，共同构建AI行业生态，共享AI未来。

发布会上，吴甜通过一组数据展示了首期百度AI加速器的成果。首期百度AI加速器成员企业共覆盖17个大的行业类别，90%以上的企业成功接入百度AI技术，服务超过30万家B端企业客户，让数亿个人用户使用到AI服务。在百度AI加速器期间，视通科技、人人智能、CELLA等7家伙伴，发布了9项应用了百度AI技术的全新产品，天正聚合、智能一点、我买网等15家伙伴，借助百度AI技术，对产品和服务进行了重大升级。





路演中，智能汽车问答应用“汽车大师”创始人付航介绍，加入百度AI加速器至今，汽车大师的B端客户数量增长了700%，C端用户数量增长了15%，这些增长得益于百度AI技术的加持。汽车大师接入百度理解与交互技术UNIT（人机对话定制化平台）后，首先在汽车问答服务的轮胎垂类实现智能问答。同时，结合自身积累的汽车领域丰富的问答知识库，汽车大师在UNIT平台利用“问答对”和“多轮对话”两个技能，成功打造出汽车领域智能问答系统，当车主提问相关问题时，系统能够和用户自然交流，并将对应的汽车解决方案呈现给用户，大幅提升用户体验。

汽车大师之外，其他成员企业也在百度AI加速器实现了快速的成长。例如，视通科技运用百度人脸识别技术，正在构建智慧食堂、智慧图书馆、智慧创新创业中心，将AI技术全方位落地校园；小葱智能利用百度人脸识别和语音技术，打造创新智慧家居产品，让用户可以通过语音控制家中的电器设备，带动智慧家居走进千家万户。

授之以渔，以百度AI加速器连接共建AI新生态

2018年两会上，AI再次成为各界关注的焦点。《2018年国务院政府工作报告》指出，加强新一代人工智能研发应用；在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”；发展智能产业，拓展智能生活。多位代表也为AI的发展与应用建言献策。AI这种新的生产力，为现有的产业提升效率，同时催生新的产业，改变我们的生活。

“通过AI推动社会、经济发展不是某一家企业或个人可以独自完成，需要建立连接企业、行业、大众等的良性生态循环。百度AI加速器正是百度AI建立良性AI生态的关键一环，通过资源扶持让AI创业者跑得更快，也由此加速AI落地到具体行业。”吴甜表示。

通过多年的积累与沉淀，百度已经建立了完整的AI布局和繁荣的AI生态，能够为开发者与合作伙伴提供多方支持。

目前，百度已经形成了包括基础层、感知层、认知层、平台层等在内的完整AI技术布局，并在实际应用中推动百度AI技术持续进化。截至目前，百度AI开放平台已经对外开放了包含语音、图像、视频、增强现实、自然语音处理等在内的90多项AI核心能力，接入开发者近50万。

百度AI加速器则在百度AI开放生态中，为伙伴提供更加全面、深度的支持。据了解，百度AI加速器计划每年滚动招募3期，为成员企业提供顶级导师定制课程、价值千万技术资源、百度投资入股、技术定向支持等四大核心资源，并为入选项目进行以产品、技术为核心的定制化诊断，针对性地给予扶持。吴甜强调，百度关注每一位创业者的切实需求，帮助致力于用AI改变行业的“同行者”，解决他们在应用AI过程中的障碍，提供真正有效的扶持。

DEMO DAY当天，“百度AI非常开放，收获巨大，成长极快”、“百度AI加速器团队很温暖”、“期待深度合作”是成员企业提及最多的话。视通科技CEO创始人廖翌棋表示，“百度AI加速器带给企业的绝不止是技术、资源等方面的支持，更重要的是思维和视野的加速，在百度AI加速器的影响下，我们清晰梳理出公司未来的发展模式，这是里程碑式的收获。”

百度AI加速器这种开放、连接、加速共赢的模式，也得到了投资界的认可。知名投资人方爱之表示，未来AI创业领域将越来越大，而百度AI加速器既具备国内领先的技术开放平台，又可以提供丰富的运营、市场和投融资经验，值得AI创业者关注，也希望这样的开放与合作模式，能加快AI落地的速度，早日让AI真正飞入寻常百姓家。

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