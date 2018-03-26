“云养猫”从风口到创业距离有多远？

“云养猫”，这个词放在今天显然已经不是很生僻了，甚至在不少人眼中已经成为了一个创业的风口。如今的创业风口一个接一个，凡是有点关注的需求都有可能形成风口，“云养猫”无疑也是其中一个。然而从风口到真正形成一个行业，这中间还有不少的距离，那么这个“云养猫”到底能不能作为一个创业项目呢？



吸猫

首先还是来解释一下什么是“云养猫”，所谓“云养猫”其实就是有这么一个群体，由于自身的种种条件限制，无法真正地养宠物猫，因此每天在网上观看大量猫相关的视频，以此纾解对猫的喜爱。

而“云养猫”所催生的创业项目就是专门输出猫相关的视频及衍生服务，并以此获得营收。这样的服务能够真的形成一个商业项目吗？

作为一个商业项目，最先看的是有没有需求，这一点“云养猫”无疑是符合的。根据百度指数，关键词“吸猫”的日均值已经有1140，而且同比增长率达到了590%，增长速度非常快。在用户构成上，男女各占一半，几乎通吃，年龄分布在30~39岁这个阶段的最多，也是最有消费力的人群。

此外，根据哔哩哔哩视频网站的搜索数据，有关猫的10分钟以下短视频已经有超过1000个，最高的播放量超过200万次。



百度指数

可以说，对于“云养猫”服务的市场需求是充足的，这也是为什么在明确的商业模式没有成形之前就形成了风口的原因，就是因为受众数量足够大，用户质量也不错。

但是想要做一个商业项目，仅仅有市场还不够，重要的是还需要有能够盈利的商业模式，而这一点是“云养猫”目前的痛点。

从目前已有的一些尝试性项目来看，“云养猫”服务大多数还是靠“打赏”，这显然不是长久之计。我们这里说的“云养猫”创业是一个能够独立存在的商业项目，目前比较有前景的是三类。

一类是依附于其他平台，就和其他领域的视频内容生产一样，通过积累观众数量吸引广告商投放。这个就不是很新鲜的路子了，而且由于视频内容的局限性，其实能接的广告也比较收到约束。

此外，视频内容的生产本身也存在很大问题。如果不是大规模地养猫，以目前网上视频的普遍规模（5只猫以内）来看，观众很容易就看腻了。但即便是大规模地养猫，以猫这种宠物的特性来看，视频内容的重复度也会很高，并不适合长期发展。

因此这就产生了第二类，让观众与猫之间产生归属感，简单地说就是“领养”。这种项目的主要营收方式是靠会员费，用户可以选择认养一只或多只宠物猫，用以获得会员特权，比如独家视频，直播互动，寄送照片，线下探望等服务。

这类项目的优势在于可以自己造血了，但是用户的付费率是个很大的问题，需要进一步论证，而且规模很容易被限制住。当然目前已经有一些类似的项目了，同时也爆出了一定的问题，比如承诺购买的品牌猫粮被其他廉价产品替换等等，缺乏有效监管。

最后一类笔者认为最有前途，但难度也最大，就是搭建“云养猫”平台，将所有服务提供者集中到专门的平台上来运营。建立这样的平台可以就猫自身的特点进行设计，吸纳内容生产者，营收主要来自广告和提成。

当然这一类项目存在的前提是，前两类项目有盈利的可能性，如果前两类项目最终被论证为没有前途，那么这样的平台也没有存在的必要了。

所以从以上的分析来看，尽管“云养猫”的风口已经形成，但是想要真正成为一个可以盈利的商业项目，仍然需要长时间的论证，就目前来看并没有一个成熟的商业模式可以支撑其发展，很有可能只是看上去很美。

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