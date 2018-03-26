UGC和PGC的“伪原创”这条路走不通了

近日，国家新闻出版广电总局下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》，为视频平台、UGC和PGC制作人划定了红线。



鬼畜视频（图片来自搜狐视频）

最新政策规定如下：

坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为；加强网上片花、预告片等视听节目管理；加强对各类节目接受冠名、赞助的管理。

这里最重要的一条的就数“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为”。也就说将来什么鬼畜视频，类似《一个馒头引发的血案》，以及XX分钟看电影等等都将被认定为非法行为。

对于UGC和PGC制作人来讲，则意味着“伪原创”的到来走不通了，未来想要发展又必须拿点真本事。

红线之下各方反应不一

认真领悟精神型——“阅后即瞎”

在《通知》发布之后，阅后即瞎团队随即在微信公众号上更新《一点说明》，称“为了遵守相关的政策和规定，现在我们决定将《阅后即瞎》所有的电影解说节目视频暂时撤下，进行自查、清理和改进”，并表示还会继续创作。



阅后即瞎暂时关闭（图片来自微信）

一切照旧型——谷阿莫、胥渡吧等

以制作“x分钟看完x电影”闻名的微博大V博主 @谷阿莫还在不动声色地继续“看完《环太平洋1》”并推广自家的凤梨酥。



谷阿莫微博截图（图片来自微博）

@张猫要练嘴皮子则依旧发布他制作的电视剧《烈火如歌》的解说短视频。



图片来自微博

另外胥渡吧最新微博是评论了近日网上流传甚广的《西游记续集》原声版。



图片来自微博

赶紧求证型——胡咯咯



图片来自微博

截至目前，B 站上的鬼畜视频专区依旧能够访问并观看，不过一些涉及到名著的视频，已经在推荐中看不到。另外快手、抖音、西瓜视频、梨视频等视频网站暂时还正常。



B站鬼畜（图片来自B站截图）

二次创作向二度创作演进

当前的二次创作的节目，制作者和展示平台都不会太关心版权等问题，只要配合流畅剪辑，一些搞笑的字幕，和劲爆的标题，基本上都会大火特火。这也十分迎合当前快餐文化的潮流。

所以这个行业里涌现出一大批能人巧匠，如谷阿莫、胥渡吧等等。同时这些UGC和PGC内容也是微博、B 站、快手、抖音、西瓜视频、梨视频等网站的重点关注对对象，因为它们能带来巨大的流量。

如B站董事长陈睿曾经透露，b站68%的流量是来自于用户的原创和自制。可想而知，B站相比较爱奇艺等的运营成本会是多低。如2017年B站的内容和版权成本仅为2.62亿元，占总成本比例只有13.6%。

但是这种二次创作繁荣背后也是有不少问题。用户是看过瘾了，其他平台也赚够钱了。剩下的就是版权方一脸智障。2017年4月，根据台媒报道，谷阿莫被3家影视公司、平台（又水整合设计、得利影视、科科电速）诉侵犯著作权。截至目前，还没有判决。

另外老艺术家六小龄童就批评过恶搞西游、不尊重西游的行为。

今后考虑到当前政策规定已经出台。对于视频创业者或者是平台来讲，将会是一个从二次创作向二度创作演进。

对于个人用户和专业制作者来讲，政策出台后会让内容创作的门槛大幅提高。这将迫使UGC向着PGC升级，至于PGC则是闲着二度创作升级。比如由原来的XX分钟读懂《惊声尖叫》，变成了自制一部《惊声尖笑》，同时团队创业将会成为主流。

对于平台来讲，政策势必会导致用户活跃性下降。如b站等主要依赖用户生产内容的平台产生影响，毕竟后者拥有相当数量的鬼畜视频up主和利用影视素材再创作的up主。因此网站平台转型扶持原创作品，以及投资成立内容公司，出品自己的视听节目将会成为方向。

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