独角兽公司层出不穷：互联网金融都忙着上市

近五年来是中国创业风潮飞速发展的五年，众多独角兽公司也在中国诞生。独角兽公司指的是成立不到10 年但估值10亿美元以上的科技创业公司。这些企业涵盖各个领域，但互联网金融依旧是其中的主流。





2017年独角兽企业名单（图片来自于金融界）



科技部近日公开了2017年独角兽公司名单，排名前十五名的企业中，互联网金融公司就占到了七个名额，而蚂蚁金服也凭借750亿美元的估值排名第一。

在最近五年的政府工作报告中，李克强总理曾多次提到了“互联网金融”，今年也不例外。从最初的“促进健康发展”到“规范发展”再到“警惕风险”，然后是今年的“健全互联网金融监管”，足以看出互联网金融行业的发展速度。对于这些互联网金融巨头，上市成为了他们今年的主旋律。

作为其中发展最为迅速的互联网金融公司，蚂蚁金服今年无疑已经走到了他自己的十字路口上。根据之前国外媒体传出的消息，蚂蚁金服正在整理公司与阿里方面的股权问题，并为随后的上市做着铺垫。



蚂蚁金服（图片来自于谷歌）

年初的时候，阿里巴巴就已经通过子公司入股的形式获得了蚂蚁金服33%的股权，并加速了支付业务对外开放。今年对于蚂蚁金服来说，核心就是上市。

线上支付和移动支付业务对于蚂蚁金服来说，是两大支柱性业务。知名数据公司易观此前曾经放出了去年Q3第三方移动支付市场份额。其中，支付宝市场份额占到了53.7%，交易规模超过了16万亿。

同时，蚂蚁金服也在积极地向海外扩张。他们已经在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚六个国家设立了分支机构，在印度、泰国、韩国、印度尼西亚等国家的战略投资。

蚂蚁金服的海外战略并非虚言，他们希望未来三年内客户有30%都来自海外，而用户数量则扩张至20亿。显然，赴美上市可以帮助他们的计划变成现实。

事实上，独角兽公司排名前十的企业中另外两家互联网金融公司陆金所和借贷宝也都在筹划上市。不过，这两家在上市的过程中都遇到了一定的困难。

平安集团昨天刚刚发布了新一季度的财报，财报说明会上公司首席运营官陈心颖明确表示，他们会根据市场的具体状况来确定陆金所的上市时间表，而上市时间并非今年的消息也是误传。有业内人士指出，陆金所推迟上市，主要还是为了等待网贷平台的相关政策。到目前为止，他们还未在相关部门备案，也就是说没有获得网贷平台运营牌照。



陆金所（图片来自于谷歌）

借贷宝的上市之路则更加坎坷。去年年底的时候，九鼎集团向借贷宝母公司人人行控股注资，注资金额为24.93亿元，获得人人行控股约4.19%的股权。借贷宝内部并没有明确的时间表，但借贷宝CEO王璐曾在上海乌镇世界互联网大会上提到，内部划定的上市时间为2018年和2019年。

去年下半年的时候，互联网金融曾经掀起了一股赴美上市潮。拍拍贷、众安保险、趣店以及和信贷都选择了在美国上市。这种扎堆海外上市主要有两个因素。一方面这些规模较小的互联网金融企业赴美上市可以规避一定的监管风险，毕竟去年可以称得上是“史上最严监管年”。同时，由于自身的条件所限，海外上市的审查条件会比较宽松。

然而，蚂蚁金服、陆金所和借贷宝并不需要考虑这些问题。他们有稳定的资金流，有处在上升期的业务，用户数量远超前面的几家公司。因此，他们选择海外上市只有一个原因，那就是扩展海外业务，并提升国际影响力。



独角兽公司（图片来自于谷歌）

曾有分析师指出，如果错过了去年的上市潮，那么以后上市就会难上加难。不过，从蚂蚁金服现在的进度来看，海外上市的进度比较顺利，年内上市依旧存在比较大的可能。如果蚂蚁金服成功上市，也可以为剩下几家公司的上市铺平道路。

孵化成功的独角兽企业已经成为近些年来科技部工作的重点，互联网金融企业是这其中发展最为迅速的。在去年的严格监管之后，互联网金融企业进入到一个新的发展阶段，围绕市场份额的争夺与创新有望成为这些公司发展的战略重点。因此，打响自身的知名度并走向海外市场，成为了这些企业的必经之路。

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