春风拂过，微软中国车库里创新的种子正在发芽

春分，微软中国创新车库正式拉开序幕。微软中国北京园区里，不少员工在午休时间聚集在了2号楼2层装饰一新的“车库”门口，未来在这里将会孵化出许多创意项目。

“车库”对于科技行业来说是个充满魔幻色彩的地方，有许多传奇的科技公司例如苹果、亚马逊、惠普等都是诞生于车库。虽然微软并不是诞生于车库，但是微软车库却是孕育微软创新文化最肥沃的土壤。

在微软车库里，没有地域、岗位、层级和学科的界限，无论是正式员工还是实习生，无论是技术工程师还是市场销售人员，都可以参与其中，挑战未知，激荡创意的火花。





● 微软车库，创新灵感的催化器

车库文化根植于微软创新基因之中，每一个微软员工都可以在这个创意项目孵化实验室里，利用业余时间将创新想法付诸实践，随心尝试新工具、新技术，钻研感兴趣的项目。同时微软车库会提供全面的服务，让这些灵感能够快速落地。

微软创新车库为每一个创客准备了制作模型的工具，如焊接台、激光切割机和三维打印机，以及包括微软认知服务（Microsoft Cognitive Service）、微软机器人框架（MicrosoftBot Framework）等免费的微软技术平台和工具包资源，项目市场评估以及实习生计划等。此外，这里还将定期举办的专家指导、讲座和研讨会，为极客们提供探索新技术的交流和分享平台以及项目孵化后市场投放的对接服务。

作为创新车库的重要组成，一年一度的全球骇客马拉松更是将每年微软极客创新推向了高潮。微软合伙人兼全球创新车库总监Mr. Jeff Ramos 透露，“微软车库计划实施至今，每年在全球举行约152场One Week Hackathon (一周骇客马拉松)，已有284个项目在中国陆续开展。

目前，微软创新车库在全球共有7个分部，分别位于波士顿、硅谷、雷德蒙、温哥华、以色列、印度和中国。每一个分部的优势各不相同，有的偏向硬件制造，有的条件更适合软件协同开发。

● 微软创新车库，为中国而来

3月21日春分节气这一天，微软举办了以“匠心开岁月•车库创乾坤”为主题的微软创新节暨中国创新车库开幕式。微软全球资深副总裁、微软亚太研发集团主席兼微软亚洲研究院院长洪小文，微软全球资深副总裁Mr. T.K. Rengarajan, 微软合伙人兼全球创新车库总监Mr. Jeff Ramos及微软亚太研发集团创新孵化兼创新车库大中华区总监程骉纷纷站台。



“匠心开岁月，车库创乾坤”微软创新节暨中国创新车库启动仪式

中国作为微软在全球的重要创新中心之一，拥有众多具有创新活力和热情的创新人才，一直以来以中国智造，参与微软全球创新。微软中国创新车库虽然刚落户中国，但很多优秀的项目早已经通过车库和骇客马拉松的形式从中国市场诞生。

其中最有影响力的当属微软小冰项目，小冰正是在必应（Bing）中国内部孵化后推向全球的创新项目。如今这个完全从微软中国诞生的项目已经成为微软AI整体战略的探路先锋。

此外，还有中国风浓郁的预报天气和空气质量的“小鱼天气”；有识花神器之称通晓数百种花名和植物信息的“微软识花”；方便在 OneNote 中编辑项目或分享给好友的Snap Pin；根据打开频率为用户量身打造手机页面的 Arrow Launcher 等等。



微软亚太研发集团创新孵化兼创新车库大中华区总监程骉发表主题演讲

微软亚太研发集团创新孵化兼创新车库大中华区总监程骉表示，“每一个从这里走出来的项目都代表着微软中国极客们的创新信仰，以及对科技改变生活、便利生活、智能生活的坚持。我们所在的行业向来不遵循传统，但尊重创新，中国创新车库就是在此理念基础上建立的。无论员工是否出身于计算机工程专业，只要有创新想法，就可以来车库空间进行实践，把想法变为现实。”

微软CEO纳德拉在著作《刷新》中提到“文化变革的关键是个人赋能”，而车库无疑是给这种赋能提供了最好的土壤。

微软车库，相信每一颗创新的种子将会在这里生根，发芽。

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