早报:中移动下调资费30% 苹果Siri将修复Bug

【科技早餐】

●中国移动：将下调移动资费超过30%

中国移动董事长尚冰在业绩会上表示，将下调移动资费超过30%。至于移动资费下降比例到底是多少，尚冰表示这跟公司发展策略有一定关系。去年流量资费下降43%，今年应该在30%以上。



中国移动：将下调移动资费超过30%（图片来自腾讯）



【行业热闻】

●苹果：将通过软件更新修复Siri的 Bug

近日爆出iOS 11存在Siri可以读取第三方App锁屏隐藏信息的Bug，今天早些时候苹果已经确认此事并将通过软件更新进行修复。苹果在声明中表示，已经意识到问题的存在并将通过一次软件更新将其修复。如果按照目前状况分析，这次更新很可能指的就是 iOS 11.3，不过也有可能苹果会通过一次小幅更新来尽快解决此事，比如iOS 11.2.7。

●亚马逊发布无人机新专利 可根据人类手势送货

最近，亚马逊申请了一个有关无人机的新专利。据该专利介绍，此无人机可以对人类的手势和行为做出响应，比如挥手、指向、闪灯、和讲话等。该专利的申请时间是2016年7月，并于本周公开了出来。

●腾讯大股东将出售至多1.9亿股腾讯股份 价值672亿元

据彭博社报道，Naspers将出售至多1.9亿股腾讯控股股票，以加强资产负债表并加速增长。报道称，出售腾讯股票后，Naspers持股比例将从33.2%降至31.2%，出售的股票份额相当于腾讯全部已发行股本的2%。以3月22日腾讯股票收盘价439.4港元计算，Naspers出售的腾讯股票金额达834.86亿港元（约合人民币672.62亿元或106.40亿美元）。

●扎克伯格道歉:愿去国会谈数据泄露 但删除FB“不好”

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，他愿意就Facebook近日所卷入的数据泄露丑闻在国会成员面前作证。数据分析机构Cambridge Analytica此前在2016年大选之前曾经为唐纳德·特朗普（Donald Trump）的竞选提供帮助，该机构被曝出曾经从Facebook那里在并未告知用户的情况下收集用户数据。

●中国移动2017年净利润1143亿元 同比增长5.1%

中国移动（00941.HK）发布2017年年度业绩。财报显示，公司营运收入为人民币7405亿元，同比增长4.5%；股东应占利润为人民币1143亿元，同比增长5.1%。

●10亿美元！亚马逊有意买下《三体》版权并拍成电视剧

一些投资者透露，亚马逊目前正在接洽相关方，欲以10亿美元购买中国科幻作家刘慈欣畅销书《三体》的电视剧拍摄权，并制作成3季剧集。中国大陆业界人士预计该剧将超过《权力游戏》的火爆程度。

●华为回应百思买停售事件：尊重其选择

华为公司22日发布声明，回应美国电子产品零售商百思买（Best Buy）将停售华为手机的消息，称“充分理解并尊重其选择”，并表示华为在美国通过零售商销售的产品达到了安全、隐私和工程等方面业界最高标准。

●继谷歌Facebook和Twitter后：Snapchat将禁止ICO广告

Snapchat成为了最新一家决定禁止首次代币发行（ICO）广告的社交媒体巨头。该公司发言人确认了这一消息，表示Snapchat已经开始禁止ICO广告，但是并未确认这一政策是否将会影响其他类型的与加密货币有关的广告。

●外媒：三星Galaxy Note 9有望采用屏下指纹

据SamMobile报道，三星已经开始为Galaxy Note 9的固件进行测试，SamMobile透露Galaxy Note 9的固件一共有两版，版本号分别是N960FXXE0ARB7和N960FXXU0ARC5。此外，SamMobile透露三星考虑为Galaxy Note 9配备屏下指纹技术。

●联发科否认和博通谈并购：高层多次接洽与此无关

周一，美国财经网站The Motley Fool报道称，博通的新目标瞄准了全球第二大的手机芯片厂商联发科。对此，联发科CFO兼公司发言人David Ku（顾大为）接受日经新闻采访时表示，传言是毫无根据的，公司并没有和其他科技巨头就收购展开洽谈。

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【科技杂谈】

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