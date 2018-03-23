日赚两亿还不够，腾讯今年成IPO收割大户

腾讯在本周三正式公布了2017年财报，数据显示2017年腾讯全年收入2377.60亿元（363.87亿美元），比去年同期增长56%。年度盈利为724.71亿元，同比增长75%。以此计算，腾讯去年日赚近2亿。



腾讯将成IPO收割大户（图片来自baidu）

腾讯营收和净利润高速增长，除了依赖增值服务，广告以及金融等业务外，今年腾讯的股权投资收益也成推送业绩增长一大功臣。腾讯披露，截至2017年末，“录得其他收益净额合共201.40亿元，主要包括因若干投资公司的资本活动。

根据当前腾讯的投资进展看，这200亿仅仅是个开始。进入2018年后，腾讯将迎来又一个IPO收割期。

一周时间腾讯财富增加超400亿

腾讯在财报中披露，截至2017年末，“录得其他收益净额合共201.40亿元，主要包括因若干投资公司的资本活动。而这次额收入主要集中在2017的第四季度，因为在2 个月内腾讯参与投资的4家企业进行了IPO。

9月28日，互联网保险众安在线登陆香港联交所，拉开了腾讯2017年的 IPO 丰收大幕。

11月8日，腾讯旗下阅文集团在香港上市。根据阅文集团55港元的发行价计，阅文集团 IPO时的股值达498.52亿港元，其中约一半市值归属腾讯。

11月9日搜狗登陆纽交所。2013年，腾讯向搜狗注资4.48亿美元，并将旗下的腾讯搜搜业务以及其他相关资产并入搜狗。IPO前，腾讯已成为搜狗第一大股东，持股比例达 43.7% 的股份；根据搜狗发行价测算，该部分股权价值约26.22亿美元，腾讯获利约达22亿美元，折合人民币约144亿元。

11月16日，易鑫集团在港交所挂牌上市。易鑫此次上市，腾讯也是最大的赢家。目前腾讯对易鑫直接和间接持股已达到33%左右，为其第一大股东。

据媒体统计，众安、阅文、搜狗和易鑫4家公司IPO至少为腾讯带来441亿元回报，这个数据远超腾讯去年的净利润。2016年腾讯全年净利润414.47亿元。

除了以上公司外，腾讯投资的两家境外游戏公司也在2017年上市。

2017年5月韩国网石游戏，在韩国主板交易所正式上市，创下七年来韩国最大的IPO纪录。截至上市前，腾讯通过一只投资基金持有该公司22.2%股权，为其第三大股东。

2017年10月，腾讯投资的东南亚电商及游戏公司Sea Ltd（原名Garena）在美国纽约证交所上市，发行价为15美元，高于12-14美元的预估定价区间。腾讯持股39.8%。

2018年腾讯又将迎来IPO大丰收

首先在2017年腾讯对外股权投资迎来了大增涨，其2017年对外投资规模达到了1137.79亿元，与之相比的是2016年该规模仅为700.42亿元，涨幅达到了62%。



腾讯对外投资飙涨

进入2018年之后，腾讯更是加快了投资的步伐，不到两个月时间腾讯投资规模就超过100亿元，布局上包含文化传媒、新零售，汽车电商，视频直播。

2月23日，零售巨头步步高宣布以8.87亿元向腾讯转让6%股份；

3月1日，二手车电商车好多宣布完成腾讯领投的8.18亿美元融资；

3月5日，在线教育公司考虫宣布获得腾讯2000万美元融资；

3月9日，游戏直播公司斗鱼（6.3亿美元，估值超100亿元）、虎牙（4.6亿美元，估值超50亿元）相继宣布收到腾讯投资；

3月10日，动漫公司幕星社宣布获得腾讯4000万元天使轮融资

3月10日，腾讯投资了新丽传媒，估摸达33.1704亿元，占27.6420%的股份。

以上投资中，斗鱼已经在筹备IPO；虎牙已经在开始赴美IPO路演。另外还有消息称，腾讯早前投资的同程艺龙准备赴香港IPO，还有B站也准备登陆美股市场。

与此同时，腾讯旗下的QQ音乐也将在合适的时候分拆上市，这又将成为腾讯财富增长的引擎。腾讯财报显示，音乐方面，目前月活跃用户达到7亿，付费用户为1700万。

腾讯靠投资拓宽护城河

腾讯财报中可以看到，无论在体量上还是盈利能力上，阿里巴巴和百度都被甩在身后。可以说除了电商之外，腾讯在娱乐，社交，金融、游戏等领域都有独当一面的产品。比如在社交和金融方面，腾讯已经是名副其实的寡头。

因此在这种情况，腾讯也是遇到了自己发展的天花板。如社交方面，2017年微信合并月活跃账户达9.886亿，同比增长11.2%。春节后，合并月活跃账户超过10亿。(不过，QQ用户数据下滑明显，2017年QQ月活跃账户为7.83亿，同比下降9.8%。)

微信和QQ所覆盖的用户，基本上做到了中国用户全面覆盖，将来上升空间有限。

因此，腾讯为了保持自己的寡头的地位就必须不断拓展自己的边界。而股权投资就是一个回报快且省力的做法。



腾讯刘炽平（图片来自baidu）

腾讯刘炽平在财报分析师会议上表示，腾讯已经投资了600家企业。按照媒体估算，这些企业的估值远超现在腾讯3万亿元的市值。相当于通过投资又建立了一个“腾讯”，范围涵盖泛娱乐，新零售，金融支付，智能出行等等。

对此马化腾在财报中表示，公司未来将大幅增加于视频、支付、云、人工智能及智能零售等领域的投资。“这将会在短期内对我们的盈利有些影响，但我们相信这些投资能为我们带来长远价值及增长机会。”腾讯财报显示，目前公司自由现金流为241.70亿元，较去年同期上升41%，可以继续支持腾讯买！买！买！

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