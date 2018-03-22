毫无征兆，CEBIT展会改变了开展日期。从1986年首届CEBIT开始，每年3月初开展的安排从未改变。今年，CEBIT却将展会时间调整为6月11日-15日。

黄金6月，亚洲消费电子展CES Asia、台北电脑展Computex、世界移动大会MWC上海……轮番开展，几乎每周就有一个行业级的重磅展会召开。CEBIT也要挤进精彩纷呈的6月。

不仅改变了开展日这个31年的老传统，CEBIT还采用了全新的品牌宣传形象、推出全新的主题区、全新的场内活动……

看来CEBIT要跟过去告别了。



全新改版的CEBIT官方将品牌形象红色改成了黄色

●八大新主题，CEBIT不“潮”不开展

在3月20日CEBIT展前发布会上，CEBIT高级副总裁菲茨曼介绍了CEBIT 2018的八大主题：人工智能、物联网、增强及虚拟现实、安保、区块链、无人机和无人驾驶系统、未来交通和智能机器人。

CeBIT的主题从关注ICT、数字化解决方案的2B重心，向更聚焦创新技术、数字化趋势转型，无论是人工智能AI、机器人、区块链，还是无人驾驶、未来交通，都是时下科技领域关注度最高的话题。

CEBIT高级副总裁菲茨曼称：“凭借富于创新的展示、高品质会议和非正式交流机会这三重优势，全新的CEBIT将提供审视企业、政府和社会数字化的全方位视角。”他说道：“除了吸引来自数字和IT用户行业的IT专家、业内专业人士和顶级决策者外，全新CEBIT的目标日益侧重于影响下一代企业决策者。”



CEBIT高级副总裁菲茨曼

●区块链峰会，关注互联网虚拟淘金热

区块链技术必将为企业现状带来革命性变化。根据世界经济论坛的预测，2027年全球约10%的GDP将通过区块链技术来创造。高德纳咨询公司在其著名的《新兴技术炒作周期》报告中指出了未来五到十年内即将出现的突破性区块链技术进展。

在2018 CEBIT展会上，将举行CEBIT区块链峰会，全天关注这一新兴趋势。峰会将由弗劳恩霍夫应用信息技术研究所的WolfgangPrinz博士主持开幕，他将解答所有有关区块链技术的热点问题。两年多以来，Prinz一直致力于研究区块链技术，同时开发和评估基于区块链的应用。

那么，“区块链”究竟意味着什么？简而言之，可将其比作分布在数以百万计参与者的计算机中的去中心化数字账本。计算机（或“节点”）构成一个对等网络，在该网络中所有交易都经过验证、确认并存储为新的区块。黑客需要破解网络中数以百万计的计算机，方能篡改区块链中的数据。因此，区块链技术非常稳健和安全。

区块链技术也可通过启用智能合约来取代律师的工作。通过智能合约，算法可以确定哪些条件（输入）将会导致哪些决策（输出）。它的功能类似于自动售货机：买家选择商品、投入所需金额的货币，然后接收选择的商品。其中，智能合约是存储合约条款和条件的软件程序，合同/程序会自动执行并检查其是否正确，这将为商业界带来革命性变化。

其他许多经济领域也在探索区块链技术的可能性。例如，CEBIT参展商IBM已经与世界领先的集装箱航运公司Maersk合作启动了一个项目。他们的解决方案基于Linux基金会的HyperledgerFabric架构，将通过数字化端到端的供应链流程来管理和跟踪全球数百万集装箱的单据和文件，从而降低复杂性，提高贸易伙伴之间信息共享的透明度和安全性。如果进入大规模推广应用阶段，该解决方案有可能为行业节省数十亿美元的开支。

●四大板块聚焦创新，数字校园展会不再冷冰冰

今年的CEBIT由四大板块组成：数字经济、数字技术、数字对话和数字校园。数字经济板块，为商业、贸易和公共部门的IT专业人士和决策者提供通过数字化使其运营始终与趋势同步所需的工具。数字技术板块完全与开创性的开发者、前沿创新和初创企业息息相关。数字对话会议平台将成为远见者、横向思维者、专家和创意人士思维碰撞的场所。

第四大版块数字校园，是CEBIT的“情感核心”，展会将改变传统科技展会冷冰冰的严肃风格，每个参与者都可以在数字校园版块自由交流，并享受现场音乐和沿街美食带来的畅快。

此外，从目前透露的环节来看，展会有两位重磅人物的演讲值得期待，一位是虚拟现实领域的传奇人物，在微软研究院工作的计算机科学家杰伦•拉尼尔。另一位是《史蒂夫-乔布斯的秘密日记》的作者丹•莱昂斯。

关于CeBIT

在CEBIT 2018，一切都是为了创造业务、商机和好的创意。CEBIT通过参展商展示、专家会议和交流机会等形式，涵盖了企业、政府和社会数字化所必需的一切。CEBIT 2018首日（6月11日，星期一）仅对参会者和记者开放，6月12日（星期二）展会正式开幕。展馆将于星期二至星期四上午10点至下午7点开放；展览期内，数字校园活动开放至晚上11点。星期五展览时间为上午10点至下午5点。

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