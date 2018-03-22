北京发放自动驾驶首批牌照 百度无人车获准路测

【中关村在线新闻资讯】3月22日消息，来自百度官方消息，北京市自动驾驶测试管理联席工作小组经过评审，正式向百度发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，也就是说从现在开始，百度无人驾驶汽车将合法上路测试。



北京发放自动驾驶首批牌照

北京市自动驾驶测试管理联席工作小组还规定，测试驾驶员须通过不少于50小时的培训和训练，能够随时接管自动驾驶车辆。上路前，须通过专家的评估论证；上路后，测试车辆要安装监管设施并上传数据，以确保自动驾驶车辆按规定时间、规定路段进行试验，并随时接受监督。



北京发放自动驾驶首批牌照

为保证交通安全，测试道路都选在五环以外，避开住宅区、办公区、医院、学校等人流量车流量集中的区域。测试道路上均安装了明显的自动驾驶测试路段指示标志，自动驾驶测试车辆上也统一张贴醒目的自动驾驶测试车身标识，便于公众识别。



百度自动驾驶汽车路试

截至目前，除了北京之外，上海、重庆、深圳发布相关政策，对自动驾驶汽车上路测试进行规范，保障公众交通安全。

北京提出，测试车辆测试期间发生交通事故或交通违法行为，认定测试驾驶员为车辆驾驶员，由市公安交管部门按照现行道路交通安全法律法规的规定进行处理，并由测试驾驶员承担相应法律责任。同时测试主体应向第三方授权机构报备。

重庆规定，测试车辆违反道路交通法规或发生责任交通事故，测试驾驶员、测试主体依据道路交通安全管理部门等法定部门的认定承担相应法律责任。

上海提出，发生重伤或者死亡事故、车辆或者道路设施毁损等严重交通事故，由国家认可的交通事故司法鉴定机构对测试车辆进行技术鉴定，鉴定费用由测试主体承担。公安机关交通管理部门依据鉴定结果进行责任认定，对测试驾驶人和测试主体进行处理。

深圳则拟规定，测试驾驶人或者测试主体的行为构成犯罪的，公安机关依法追究其刑事责任。

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