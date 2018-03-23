扎克伯格直面口水，Facebook这次危险了吗？

美国人怒了，他们一直信赖的Facebook竟然把数据泄露给了Cambridge Analytica公司，而且还让选举出现了偏差。事情发酵了将近一周的时间，而Facebook公司CEO马克·扎克伯格也罕见的半个月没在个人主页上发言。



扎克伯格Facebook回应数据泄露（图片来自于Facebook）

就在最近，小扎终于憋不住了，在个人主页上发布了对于此次数据泄露事件的相关声明。整篇声明中扎克伯格并没有道歉，只是讲清楚了事件的整个过程，并向用户公开了Facebook后续应对数据泄露的措施。不过，Facebook的“至暗时刻”还远远没有过去。

美国的股市并没有放过Facebook。Facebook股价在本周三的时候早盘下跌1.6%，而丑闻刚刚爆发的时候，股价一度暴跌8%以上。至此，该公司市值在本周内缩水了570亿美元，这种暴跌幅度对于一个处在极速上升期的公司显然是一个严重的打击。

更让小扎没有想到的是，Facebook内部也出了不少的问题。一方面是公司首席安全官Alex Stamos提出了离职，扎克伯格强力挽留下才决定待到8月份再离开；另一方面是刚刚离开公司的WhatsApp联合创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）在Twitter上发起了停止使用Facebook的倡议，可以说小扎这次真的是里外不是人。



“删除Facebook”运动（图片来自于谷歌）

复盘整个事件，Facebook作为全美最大社交网络平台，泄露用户数据规模尚不及雅虎黑客事件。那么，为什么这一次全美国为什么会如此一致的将矛头直指扎克伯格呢？其实这一切不满的诱因自2016年就产生了。

2016年11月的时候，特朗普凭借选举人票赢得美国大选，击败了希拉里成为美国总统。当时就有许多人对于Facebook提出了质疑，他们认为Facebook上肆虐的假消息帮助特朗普当选总统，而民意因此被操控。时隔一年半之后，人们终于找到了这样“阴谋论”的佐证，自然不会轻饶扎克伯格。

Cambridge Analytica获取用户信息的方法主要比较简单：首先，他们在Facebook上发布“有偿心理学研究”的广告，用少量金钱为奖励，诱导美国的脸书用户下载这款应用软件。这款应用对于用户只有一个要求，那就是拥有185名以上的好友。

随后，用户参加“有偿心理学研究”需要填写问卷调查，而在问卷调查的末尾，软件会再次请求用户同意该软件查看其脸书资料。

最后，在用户同意软件查看个人资料之后，软件会开始收集用户本人以及用户好友的资料。根据估算，Cambridge Analytica用这一方法获取了5000万用户的数据。



Cambridge Analytica公司首席执行官Alexander Nix（图片来自于谷歌）

据了解，Cambridge Analytica公司2014年开始就从Facebook处获取用户数据，协助特朗普进行竞选这一事情也是人所共知的。这家公司的业务范围主要是为了政界人士和企业客户提供消费者研究、定向广告和其他与数据有关的服务。自从成立开始，他们就与特朗普竞选团队相关成员走的更近。

可以说，无论从哪一方面来看，Facebook的用户数据成为操控竞选的工具是确凿无疑的。其实，Facebook在爆发这一数据泄露事件之前，已经出现了一些隐忧。去年年底的时候，Facebook更改了平台的算法，并让平台重新回归社交属性为重。然而，更改算法之后用户平均停留时间大幅缩水将近25%。这已经让大部分用户不满，泄露信息助选似乎只是压垮骆驼的最后一根稻草。

不过，扎克伯格依旧存在很大的回旋余地，这主要和Facebook在美国的民众基础有关。根据Facebook上一季度财报显示，这一社交平台在美国本土拥有1.84亿日活跃用户，全球月活跃用户甚至超过了20亿。从这一点上不难看出，大部分的美国人平时是离不开Facebook的，尤其是一些40岁以上的中老年人。年轻人已经转投了更加新鲜刺激的软件，比如说Snapchat。

这部分中老年人对于单一社交平台的依赖性远比年轻人要高。因此布莱恩·阿克顿在Twitter等社交媒体上发起停止使用Facebook的倡议，但最终响应者寥寥。对于扎克伯格来说，只要他能够拿出一个比较诚恳的态度，并处理好后续的用户数据防泄露工作，相信维系这部分用户并非难事。



美国中老年人其实很喜欢Facebook（图片来自于谷歌）

真正对于扎克伯格的考验，还是来自于投资者以及股东们。尽管华尔街的一些分析师，明确表示数据泄露的丑闻并不会对Facebook造成什么重大影响，但股票的走势是不会骗人的。自从本周一以来，Facebook的市值蒸发已经达到了将近500亿美元。扎克伯格一方面要安抚对于股票大跌而愤怒的股东们，另一方面也需要拿出一些具体的业绩来减少暴跌产生的损失。

今年本是Facebook全面向其他领域进发的一年，自制节目和体育都是他们的重点业务。尤其今年是世界杯年，Facebook凭借其用户数量的优势，可以迅速的扩张其体育直播业务。同时，智能音箱也是去年扎克伯格曾经提到过的产品。不过现在，平息数据泄露事件已经成了当下最重要的任务。具体能不能渡过这次难关，全看小扎的运气了。

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