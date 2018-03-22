早报:FB或被罚2万亿美元 腾讯去年日赚2亿

【科技早餐】

●Facebook因数据泄露：或最高罚款2万亿美元

美国联邦贸易委员会（FTC）对Facebook展开了调查。如果FTC最终裁决Facebook违反了协议，Facebook可能将会面临巨额罚款，每泄露一个用户的信息，就要罚款4万美元。按照5000万用户的基数算的话，Facebook可能要面临2万亿美元的巨额罚款。



Facebook首席执行官马克·扎克伯格（图片来自百度）



【行业热闻】

●扎克伯格首发声：保证不再发生类似事件

Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在数据泄露事件发生后第五天终于做出回应。称该公司对没能保护好用户数据，还承诺将对开发者们采取更严格的数据访问限制。

●5.8寸新iPhone X价格曝光：成本价降了10%

苹果在2018年秋季新品发布会上准备了三款产品，分别是5.8英寸的iPhone Xs（暂定名，下同），6.5英寸的iPhone X Plus，还有一款6.1英寸LCD屏的iPhone 9。这三款的一个共同点是均使用前刘海设计，支持Face ID人脸识别、无线充电、IP68防水等。据9to5mac报道，Digitimes援引供应链的消息指出，5.8英寸的iPhone Xs的制造成本将显著降低，预计幅度达到10%。

●高通将向开发者推新VR头显：带眼动追踪功能

高通将在今年第二季度推出基于Snapdragon 845 VR平台的开发套件。独立式头显和软件开发套件，将展示高通基于移动芯片的VR系统关键元素，包括全面内外动作跟踪以及与眼动追踪功能。它还将支持HTC的Vive Wave平台，该平台旨在让VR开发人员在多个品牌的头显中构建和销售软件。

●QQ号注销功能再次下线 腾讯：是灰度测试

近日，许多网友发现QQ号能注销了。不过从今天起，QQ号的注销功能再次下线。对此，腾讯方面表示，这是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试。为了给用户更好的使用体验，已在3月21日暂时下线了该功能，将在进一步优化体验后，再次上线。

●腾讯2017年营收2377.6亿元 日赚2亿元

腾讯公布截至2017年12月31日未经审核的第四季度综合业绩及经审核的全年综合业绩。财报显示，2017年腾讯全年收入2377.60亿元（363.87亿美元 ），比去年同期增长56%。年度盈利为724.71亿元，同比增长75%。以此计算，腾讯去年日赚近2亿。

●外媒：小米合理估值为500亿美元

据外媒最新消息，美国福布斯网站日前发表分析文章认为，小米的合理估值在500亿美元。需要指出的是，小米的业务和估值过去曾经经历“过山车”。小米长期估值在数百亿美元，和美国网约车公司Uber接近。在最糟糕境地时，外媒甚至报道市值已经跌落至几十亿美元。

●继南京和上海后 美团打车获杭州网约车牌照

美团点评方面宣布，经杭州市道路运输管理局等多部门审查，美团打车正式获得杭州市颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。这也意味着，美团打车具备在杭州提供线下服务的资格和能力。

●特斯拉股东批准马斯克26亿美元股权奖励计划

一名与会消息人士透露，特斯拉股东在一次投票程序中以较大票数优势批准了向公司董事长兼CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发放数十亿美元股权奖励的计划。根据这项股权奖励计划，马斯克将在未来10年里分12批拿到总额26亿美元的股权，每一批股权的发放条件都是特斯拉达成关键性的业绩表现“里程碑”。

●魅族李楠：新零售和IoT是今年新机会

魅蓝今日发布E系列新品魅蓝 E3。魅族科技高级副总裁、魅蓝总裁李楠在接受采访时表示，魅蓝在2018年的营销策略上会偏向保守，不会邀请小鲜肉代言。此外，他认为在智能手机行业面临下滑的态势下，新零售和IoT将会是厂商们的新机会。

【新品上手】

移动监听利器 拜亚DT240 PRO耳机评测

你和“吃鸡”大神之间 只差一台好手机

【科技杂谈】

强弩之末？从乐视看互联网电视产业未来

无人驾驶要凉？不如说无人车路测该踩刹车

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:FB或被罚2万亿美元 腾讯去年日赚2亿http://news.zol.com.cn/682/6823087.html