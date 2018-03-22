育碧摆脱魔掌 臭名昭著的维旺迪是怎样一家公司

持续了两年多的维旺迪意图恶意收购育碧一事终于有了说法，育碧宣布已购回维旺迪持有的27.3%育碧股份，这意味着维旺迪已经不再具备收购育碧的条件，玩家们的心也终于放下了。

一般来说，收购意味着更多的资金和更大规模的制作规模，为什么人们却都反对这比交易呢？原因就在于维旺迪这家公司在业界算是臭名昭著了。那么这个维旺迪是何方神圣。我们一起来了解一下。

维旺迪是一家法国跨国媒体集团，业务覆盖音乐、电视、电影、出版、电信、互联网和电子游戏等。不过这是在1996年梅西埃执掌公司之后才发生的转变，在此之前的维旺迪只是一家水务公司。



维旺迪盯上了育碧

维旺迪在1853年12月14日由拿破仑三世的法令成立，公司名称为通用水务公司，并在之后的一个多世纪中一直以此作为公司的主营业务，直到1998年才更名为现在的“维旺迪（Vivendi）”。

有人可能会说以前的维旺迪和现在的差名声又有什么关联呢？事实上维旺迪的这种暴力收购的公司发展策略是一脉相承的。1976年，当时还叫做通用水务公司的维旺迪迎来了对其后世影响深远的CEO盖伊·德乔尼，就是他为公司定下了这样战略手法——收购。

维旺迪的收购几乎不受行业领域范围的影响，只要是火的行业和公司，他都有兴趣。从水务行业到后来的电视台、平面媒体、游戏公司等等，几乎不挑食地统统收购进来。而这样的暴力收购手法一直沿用至今。

但可惜的是，维旺迪收购行为的名声一向都不怎么好，基本可以用“收购、重组、榨取价值、出售”这样的流程来概括，所以被维旺迪收购的公司下场都挺惨。这对于那些心甘情愿卖给维旺迪的公司来说还算能接受，但是那些被强行恶意收购来的公司就惨了。

可怜的育碧之前就处于这种状况，根据法国法律规定，一旦持有30%股份就必须提出收购要约，而维旺迪已经持有育碧27.3%的股份。整个育碧公司上下和玩家都明白被维旺迪收购后会是怎样一种情形：最大限度榨取IP价值，不考虑质量加快游戏推出速度，重组育碧架构，裁员，雪藏或者卖掉。

这前面就有一个很现实的例子——Gameloft，这曾经是育碧专门开发手机游戏的一间子公司，以出品高品质手游著称。维旺迪在2016年开始对育碧进行恶意收购，但育碧顶住了压力，只是Gameloft没能躲过去被维旺迪全资收购。收购后维旺迪还是那一套，Gameloft原董事会成员集体辞职，游戏发开加速，质量口碑崩盘，现在的Gameloft已经彻底完了。

在历史上，维旺迪祸害过的公司有暴雪、动视、雪乐山，雪乐山已经彻底被整死，北方暴雪也因为与维旺迪意见不合几乎集体出走，北暴时代终结。暴雪和动视在受够折磨之后，好歹因为自身的影响力，双双抱团顺利从维旺迪赎身，但也掉了一层皮。

自此，维旺迪的名声在行业里彻底臭了。



“天国”的雪乐山

最后值得一提的是，此次帮助育碧回购维旺迪全部股份的资本集团中也有腾讯的身影。根据交易描述，腾讯入股育碧5%股份，并承诺不转让其股份，也不增加其在育碧的股权和投票权。

这意味着中国资本在国际资本市场中的参与度越来越高，以往国内资本更多的是直接收购某个国际公司，但这种以多方合作的态度积极参与国际资本运作以后应该会更多。我们希望看到中国科技公司在国际资本市场中能有更大的影响力和话语权。

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