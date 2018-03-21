育碧粉丝不要怕 腾讯没打算偷走疯兔的家

小赵是一个广告公司的普通职员，他的身上还有一个标签，那就是媒体口中所谓的“核心玩家”。小赵是我的好朋友，但他平时和我们这帮人不同，下了班没什么消遣，只是喜欢回家打开他的PS4玩上几把《彩虹六号：围攻》。哦，对了，有个事情忘记提起，他是个忠实的育碧粉丝。



育碧（图片来自于谷歌）

昨天晚上临睡之前，我在国外的一些社交媒体上看到新闻，维旺迪终于停止了对于育碧公司的恶意收购，同时腾讯收购育碧公司5%的股份。我赶紧把这则新闻截图转到了某个与小赵一起活跃的游戏群中，并@了他。小赵一开始只是回应了一串省略号，随后又发来四个字：“头顶青天。”

过去几年之间，育碧一直笼罩在被维旺迪恶意收购的阴影中。维旺迪对于游戏公司的摧毁可谓恶名昭彰，我们现在众所周知的暴雪、动视和雪乐山都经过他的黑手。此次育碧不仅摆脱了维旺迪的恶意收购，还与腾讯实现了战略合作，可以说是一个比较完美的结果。

然而，大部分的国内玩家并不这样想。新浪微博上各个游戏媒体有关腾讯收购育碧股份的新闻中，多数的转发把此次育碧的举动定义为“刚出虎穴，又进狼窝”。不过在我看来，这样的担心其实是比较多余的。



“邪恶公司”维旺迪（图片来自于谷歌）

育碧的官方公告中是这样的表示的，腾讯与育碧将实现长期的战略合作，同时腾讯收购育碧5%的股份以作为双方合作的凭证。腾讯将仅以长期投资者的身份成为育碧股东，并未获得育碧董事会席位，且腾讯承诺不会转让其股份，未来也不会增加其在育碧的股权和投票权。因此，众多玩家所担心的腾讯会干预育碧的研发以及经营并不存在。

其实也有类似的例子在先，育碧粉丝们并不用特别的担心。2016年5月份的时候，瑞典知名历史策略类游戏公司Paradox Interactive宣布，腾讯公司以每股33瑞典克朗(约合人民币26元)的发行价格认购了528万股该公司股票，持股5%。双方表示，将来会在游戏领域展开更多合作。

自此之后，腾讯非但没有影响Paradox的正常游戏研发，还推动了策略游戏《群星》在国内推出中文版，可以说在造福玩家方面，腾讯做出的努力远超人们的普遍认知。



《群星》推出官方中文（图片来自于weibo）

腾讯为什么要选择与育碧进行战略合作呢？双方的渊源还是要从“跳一跳”这个游戏说起。腾讯推出小程序这一产品之后，主打产品就是“跳一跳”小游戏。然而，许多细心的网友发现，“跳一跳”与育碧旗下手游公司Ketchapp推出的欢乐跳瓶在游戏机制上有许多的相似之处。育碧手游官方微博也曾经发表过暗讽的言论。

不过，最终事件的走向出乎所有人的预料，育碧与微信共同宣布双方将在小游戏上展开战略合作，而Ketchapp将在微信平台上线数款小游戏。据笔者分析，极有可能是这一次的合作让双方都认识到了对方在游戏领域的优势所在，腾讯帮助育碧摆脱维旺迪的恶意收购并达成战略合作也就不难理解了。



微信与Ketchapp合作（图片来自于weibo）

那么，腾讯这些年积极收购海外游戏公司的股份，原因是什么呢？我曾经把这样的问题抛给过小赵，他的回答让我颇为意外。他认为腾讯收购这些海外游戏公司，尤其是像育碧和Paradox这种以单机游戏为主的公司，一方面可以充实自家WeGame的游戏阵容，另一方面宣传的意义远远大于投资的意义。

小赵说，由于他是做广告的，所以对这方面的事情非常敏感。腾讯目前在海外市场认知度依旧停留在手游方面，更加主流的家用机和PC游戏则存在感不高，因此收购这些游戏公司可以刷新海外游戏业界对于他们的认识。

对于国内游戏市场，扭转普通玩家们的认识也是必要的。在国内玩家的心中，腾讯的企业形象似乎与维旺迪在海外的恶劣形象没有什么区别。如果腾讯通过收购与这些知名游戏公司合作，并把他们产品引入中国，那么对于扭转腾讯在国内玩家心目中的形象是大有好处的。



彩虹六号引进国内？（图片来自于谷歌）

就像腾讯公司总裁刘炽平在新闻稿中说道的那样，他们有能力将育碧许多富有创意的知名游戏带给中国的玩家们，《彩虹六号：围攻》就是其中最有可能的一个，毕竟腾讯之前已经在调查问卷中暗示过。我问小赵期不期待彩虹六号的国服，他回了一句“嘿嘿嘿”，头像一灰下线了。

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