早报:丰田暂停无人车测试 大疆估值150亿美元

【科技早餐】

●丰田宣布暂停无人驾驶汽车测试计划

丰田汽车公司宣布将暂停无人驾驶汽车测试计划，这是继Uber自动驾驶汽车在美国亚利桑那州发生撞人致死事故并宣布暂停测试计划后，又一家研发无人驾驶汽车技术的公司宣布暂停测试计划。

丰田公司在一份声明中表示：“发生在亚利桑那州的事故可能会对我们的测试人员产生情感上的影响。而这个短暂的‘休整期’可以给他们时间做调整，并理解他们的工作所存在的内在风险。”



丰田暂停无人驾驶汽车测试（图片来自baidu）

【行业热闻】

●谷歌推新闻订阅服务以清除虚假新闻

Alphabet旗下谷歌部门周二发表博文称，该公司将推出一项名为“Google News Initiative”的服务，目的是清除线上以及突发新闻状况下的虚假新闻。谷歌表示，该公司计划在未来三年投资3亿美元以提高公司旗下各个平台上出现的新闻的准确性和质量。

●大疆创新寻求新一轮融资 估值150亿美元

据知情人士透露，全球最大的消费类无人机制造商大疆正在与投资者进行洽谈，希望能够以150亿美元的估值进行新一轮融资。据悉，此次募集的资金大约在5亿至10亿美元之间，不过交易细节尚未最终确定。

●亚马逊股价创新高 全球市值第二仅次于苹果

本周二，美国电商巨头亚马逊的市值超过了谷歌母公司Alphabet，成为仅次于苹果公司的全球市值第二高的公司。亚马逊的股价在周二涨了2.7%，总市值达到7680亿美元。



●摩根士丹利：比特币就像当年的互联网泡沫

摩根士丹利表示，19世纪末20世纪初的纳斯达克与现在的比特币在熊市来临之前都处于发展最“旺盛”的时期，上涨幅度达到了250%到280%。该机构策略分析师Sheena Shah表示：“如果仅仅从时间上看，比特币价格上涨的速度是当年纳斯达克指数膨胀速度的15倍。”

●贾跃亭美国造车工厂正式开工 还在京沪大规模招人

贾跃亭投资的电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）回复澎湃新闻称，该公司位于美国加里福尼亚州汉福德（hanford）市的工厂在日前正式开工。披露的照片显示，已经有一些工人和机械设备出现在工厂中。

●传亚马逊考虑收购玩具反斗城部分门店

据彭博社援引知情人士消息称，亚马逊计划向破产的玩具反斗城收购部分门店，以此扩大零售触角。亚马逊和玩具反斗城均拒绝对此置评。

●美国政府已组建调查小组 调查Uber无人车事故

据今日美国报网站报道，“美国交通安全委员会”在推特网站宣布，已经向亚利桑那州派出了一个紧急调查小组，调查此次事故的原因。此前，亚利桑那州坦佩市（Tempe）警方证实，已经在调查事故的原因。据称，事发时，一名49岁的女性（可能是流浪者）在斑马线之外横穿马路，Uber无人车可能不是撞人事故的责任方。目前事故详细调查报告尚未出台。

●IBM联手苹果开发人工智能服务

苹果与IBM达成了合作，双方将会联手开发人工智能服务，该服务旨在帮助企业客户更轻松的制作应用。早在大约四年前，苹果就与IBM达成了合作，双方一同为苹果的iPhone和iPad等设备创建应用，本次合作开发人工智能服务可以视为是4年前那次合作的延伸。

●路透社：苹果在3D感测竞赛中至少领先其他对手2年

三家关键零部件生产商告知路透社称，绝大多数安卓手机至少在 2019 年之前无法复制苹果的 Face ID 背后使用的 3D 感测技术。在过去的十年里，全球每年智能手机出货量估计在 15 亿部左右，为如此多的手机开发新功能已经成为市占率争夺战的重中之重。苹果依靠其高额的研发预算，在这方面常保持领先。

【新品上手】

大尺寸平价商务新选择 戴尔灵越5570评测

秒杀手机的口袋怪兽 佳能G1 X III不容错过

【科技杂谈】

大数据算法可能塑造更恶劣的互联网世界

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:丰田暂停无人车测试 大疆估值150亿美元http://news.zol.com.cn/682/6821501.html