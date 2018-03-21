淘宝推出‘特价版’，这要硬怼拼多多呀

上周六，阿里巴巴旗下的“淘宝特价版”正式上线。

淘宝特价版的上线，被很多业内人士解读为“直接向拼多多出手”。对此，阿里巴巴方面表示否认，称此做法是因为淘宝消费者的需求日趋多元化，以及淘宝商家创造的商品日趋多样化。

现实当中，阿里的回应显得很是无力，因为拼多多是在阿里巴巴眼皮底下，硬生生抢了一块“肥肉”，这搁谁也不高兴，淘宝特价版就是针对拼多多量身定制。



淘宝特价版

太可怕！拼多多一年做到月GMV 400亿

根据36kr的报道，拼多多在3月份的GMV即将达到400亿元，而在2017年初，拼多多的月GMV才20多亿。与之对比的是2017年京东年GMV是1.3万亿，月GMV是1100亿元上下，也就说拼多多在一年时间做到了四分之一京东的量。

此情此景，阿里巴巴真想赋诗一首........在等下去，拼多多将会成为令淘宝头疼的对手。因此淘宝特价版才会横空出世。



淘宝特价版（左）和拼多多（右）对比

淘宝特价版跟拼多多相比没有很大的区别，他们都是商品导向型，首页推荐都是一些低价且成团率高得商品，而且双方都把“9块9”“限时抢购”这些极富有冲击力的商品，放在了首页显眼位置。还有就是两个APP都已打造“爆款”为运营的要点。

因此，阿里巴巴说推淘宝特价版不是针对拼多多，简直不要太直白。

不过这里也衍生出一给问题，阿里巴巴为什么要重新打造一个“淘宝特价版”，这里阿里巴巴给出的解释是“从消费升级到消费分级”。其实现在的淘宝已经不是原来的淘宝。

首先是“爆款”已经被淘宝淘汰。“爆款”对于淘宝来讲其实是产品型的导流方式，现在淘宝已经是店铺型的流量方式。这样做的好处是，可以活跃整个平台的商家，而不是仅通过“爆款”来活跃个别商家。

其次是淘宝现在已经是个性化推送占据主导，因此“爆款”这种东西也基本上是绝迹了。因为每个人看到的淘宝界面都不一样，即“千人千面”。

最后，淘宝通过转型已经掌握了整个电商平台的流量分发大权。基本上店铺卖家的流量机会均等，如果想要有突出位置，就需要通过购买、店铺综合评分等其他因素去获得。

由此来看，现在淘宝所努力的方向是扩大其平台效应，至于像拼多多这样太过于垂直的电商不是他的目标。另外推出淘宝特价版既不会破坏原有战略，还会向淘宝本身引流。

拼多多的爆红对阿里以及京东是个教训

拼多多有多红？数据说话，在2017年10月，拼多多长期占据iOS总榜及购物类第一名长达一个月。2017年12月用户突破3亿大关，猎豹发布的最新电商APP数据显示拼多多周活跃渗透率仅次于手机淘宝，名列所有电商APP的第二位。

细细来看，拼多多的经验模式并不高端，为“社交+线上团购”的模式，主打就是低价。比如说正常网上卖60块钱的衬衣，在拼多多上任意两名及以上用户即可拼团，以低于正常价格买到商品。

付款成功后，用户即可收到一张有效期在一天之内的“拼主免单券”。只要该用户发起拼单成为拼主，选定想买的商品，再拉够5个人购买此商品并付款成功，拼主即可免费得到该商品。其他5名拼团用户在付款后，即可获得一张同样的“拼主免单券”，再次成为拼主拉人拼团。

社交流量方面，拼多多则是借助微信、QQ、微博等力量，发起熟人消费，即用户邀请好友参与拼团，这就使得促成交易变得更容易，同时熟人也借此成了拼多多的用户。加上来自于购物行为的“拼主免单券”，俨然成为了拼多多依靠社交传播最核心的抓手。

另外，拼多多用户注册仅需要手机号+地址，简直没有更方便。

至于商家入驻拼多多也几乎是零成本。如拼多多页面显示，“普通商家入驻只需要提供身份证及本人照片，食品商家提供相关许可证，即可入驻开店”。后续需要收取保证金的也在1000元至10000元不等，这相比较其他淘宝以及京东动辄上万，甚至几十万的保证金，诱惑力相当大。



拼多多商家入驻（图片来自baidu）

为什么拼多多会火，主要是因为拼多多靠着低价格，成功做到了用户下沉，而且是一沉到底，这方面是淘宝和京东所忽略的。反观阿里巴巴和京东，天天都在讲“消费升级”，“新零售”。布局都在一二线城市，如阿里巴巴盒马鲜生等。

反观拼多多的用户构成，大部分来自三四线城市，他们都有一个共同特点就是对价格极为敏感。根据极光大数据显示，拼多多的用户70%为女性，65%来自三四线城市，来自一线城市的用户仅有7.56%。

国家统计局发布数据显示，2017年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。全国居民人均可支配收入中位数22408元，增长7.3%。



全国居民收入情况（图片来自中国经济网）

也就是阿里巴巴以及京东等所关注的那些个重点城市用户，才是互联网消费的个例，他们得消费习惯并不能很好体现整个互联网用户消费习惯。

所以阿里巴巴也好，京东也好，在做大平台的同时也应该兼顾垂直。现在拼多多已经开了一个好头，剩下就是凭本事赚钱了。

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