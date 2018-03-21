无人驾驶汽车撞死了人？其实人类开车更不靠谱！

“Uber的无人汽车撞死了人！”这条消息一下子在科技圈爆炸了开来。据路透社报道，Uber的无人驾驶汽车在美国亚利桑那州上路测试中撞倒一位骑行自行车的女性，并致其死亡。这起事故也是自无人驾驶汽车实验以来的首起致人死亡的交通事故。

此事一出就在业界和民间掀起了轩然大波，原本就反对无人驾驶汽车的个人和团体更是抓住机会，希望政府能够限制这项技术的发展。这无疑对整个无人驾驶汽车行业都是一次打击，更何况Uber刚刚在上周五提交了通过无人驾驶测试法规的议案。

确实，无人驾驶汽车自出现以来就始终没有断绝过质疑的声音，认为这种将人身安全交付给机器的行为极其不明智，必然会导致交通事故的频发。



Uber事故事发现场

然而，笔者这人有点较真儿，还真的对此做了一番调查，却得出了完全相反的结论。

根据2017年的数据，全球无人驾驶汽车的测试数量为2000辆，到现在肯定不止这个数了，但是我们就用2000辆这个保守数字。而自无人驾驶汽车广泛实验的6年以来，致人死亡的事故全球仅有1起。由此来计算，平均每6年无人驾驶汽车的致死率为0.5‰，也就是说每2000辆无人驾驶汽车就会造成一人死亡。

那么人类自己驾驶汽车的情况如何呢？根据世界卫生组织提供的数据，平均每年车祸造成的死亡人数为127万，而全球2017年的汽车保有量约为13亿辆。由此来计算，平均每年人类驾驶汽车的致死率为0.97‰，那么6年下来这个数值就会高达5.86‰，即每1000辆人类驾驶汽车就会造成近6人死亡。

数字一对比就会发现，人类自己开车要比无人驾驶汽车更不靠谱。如果按照这个比例，真正等无人驾驶汽车取代了人类自己开车，交通事故反而会大幅下降。

其实这个问题细想起来并不是很难理解，其核心就在于处理信息的能力人类确实无法和计算机相比。就开车这件事来说，需要处理的信息只有两点：一是收集路况信息，一是就路况信息做出反应。

可惜这两点都不是人类擅长的，收集路况信息靠眼睛和耳朵的效率和完整性比不过各类传感器，就路况信息做出反应的速度，人脑就更比不过计算机了，人的反射神经系统从根本上就输掉了。而人类最大的优势——创造力，在开车这件事儿上往往是扮演反面角色，多少交通事故就是因为有人一时兴起不按套路出牌（超速、强行并线、逆行）引起的？

这还引申出了另一个问题，就是“幽灵堵车”，这是学术界一个著名的理论实验问题，可笑的是这个“幽灵堵车”的症结就在于人类的“天性”。如果对这个问题感兴趣可以去看“混乱博物馆”的那一期《为什么交通这么堵》，这里就不细说了。



幽灵堵车问题

正是由于人类本身的局限性，交通堵塞问题几乎无解，但如果路上运行的全都是无人驾驶汽车，那么这个问题将迎刃而解，同时秩序的交通环境也将换来更大的安全系数。

Uber的无人驾驶汽车致死事件其实更值得讨论的是技术方面到底还存在哪些问题，是什么导致了这起事故的发生，如何升级现有的系统（尽管这套系统已经比人类做得更好了），而不是道德伦理上的问题，更不应该是阻止无人驾驶汽车发展的借口。

新技术新应用在初期阶段会遭遇这样的非议我们可以理解，所有的事物都是这样发展起来的，就连汽车本身在诞生之初也被贵族们以马车嘲笑之，飞机更是如此。但是作为仍然在关注新技术的中关村在线网友，更应该理性地看待这些问题，并将科学的而非煽动性的观点传达出去，共同维护科技的尊严。

最后，政府部门当下应该积极推进的是如何界定无人驾驶汽车交通事故的法律责任问题，形成相关的法律法规，这才是最科学最负责的态度。

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