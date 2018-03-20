早报:抖音回应被新浪微博封杀 vivo X21发布

【科技早餐】

●抖音回应被新浪微博封杀： 开放心态 公平竞争

今日头条旗下短视频平台抖音对近日被新浪微博封杀一事作出回应。在抖音品牌升级发布会上，抖音方面人士回应澎湃新闻记者的提问称：“微博对抖音的封杀，影响了用户的体验。我们欢迎市场竞争，也希望同行能以开放的心态，通过为用户提供更好的产品来公平竞争。”



抖音回应被微博封杀（图片来自baidu）

【行业热闻】

●谷歌推出Shopping Actions 要用商品搜索功能赚钱

目前谷歌已经于Target、沃尔玛、Home Depot、Costco Wholesale和Ulta Beauty等零售企业达成了合作，这些企业将会在谷歌搜索以及Google Express购物服务以及移动设备上的Google Assistant虚拟助手中展示自己的商品。作为交换，零售企业每通过谷歌销售出一件商品，就要将销售额中的一部分分给谷歌。

●Facebook或因泄露数据面临巨额罚款

美国FTC消费者保护局前主管大卫·维拉德克（David Vladeck）认为，Facebook将大量用户的信息拿出来与数据分析公司Cambridge Analytica分享，可能违反了此前与监管机构达成的协议。Cambridge Analytica在2016年大选期间曾为特朗普工作。

●Facebook股价暴跌 扎克伯格身价一天蒸发60亿美元

上周末，有报道称数据分析公司Cambridge Analytica未经Facebook允许使用了该公司超过5千万用户的数据，随后Facebook的股价就大跌了约8%。该公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）因Facebook股价下跌导致身价缩水了超过60亿美元。

●猎豹移动Q4收入13.88亿创新高：3月21日发新产品

财报显示，猎豹移动第四季度总收入环比增长16.2%至13.88亿元，移动收入同比增长17.8％至12.18亿元，创历史新高，Non-GAAP经营利润同比增长93.7%至2.25亿元，Non-GAAP季度归属股东净利润由去年同期的1.13亿元增长至10.50亿元。

●自动驾驶车撞人 Uber暂停测试正配合调查

本周一，据美国亚利桑那州当地警方称，一名女性在过马路时被一辆Uber自动驾驶SUV撞倒并最终死亡。警方要求Uber停止其自动驾驶汽车项目。该发生在亚利桑那州凤凰城郊区的意外事故将不仅影响Uber的自动驾驶的计划，还将影响到整个无人驾驶行业最终发布能在公共道路上行驶的无人汽车的计划。

●外媒：博通下一个潜在收购目标可能是联发科

美国知名财经资讯网站The Motley Fool今日发表文章称，在收购高通失败后，博通(Broadcom)还有另外三家潜在的并购对象，其中包括台湾地区的联发科。联发科是高通在智能手机SoC市场的最大竞争对手。调研公司Counterpoint数据显示，去年第三季度高通在全球智能手机SoC市场的份额为42%，而联发科为14%。

●美团开始发抖！滴滴获批100亿元ABS额度

滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）取得上海证券交易所无异议函，获批储架发行额度为100亿元，该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS，首期拟发行规模3亿元。

●vivo X21发布：配刘海屏+屏下指纹 3198元起售

vivo在乌镇召开发布会正式推出了vivo X21，除了仍旧支持屏幕指纹识别，还首次采用了类似于iPhone X的刘海全面屏设计，提供黑、白、红三种颜色。价格方面，vivo X21售价3198元，X21 屏幕指纹版售价3598元。X21将于3月24日发售，X21屏幕指纹版将于3月28日发售。

●华为发布全新AI开发平台HiKey 970：搭载麒麟970

在香港Linaro开发者大会上，华为发布了全球领先的人工智能开发平台“HiKey 970”，基于全球首个内置NPU神经网络单元的AI移动计算平台麒麟970，可提供强大AI算力、支持硬件加速、性能强劲的开源开发板，扩大AI生态。

●Linux基金会宣布开放物联网ACRN管理程序

Linux基金会发布了其中一个开源项目ACRN的详细信息，这是一个专为物联网和嵌入式设备设计的管理程序。该项目得益于英特尔代码和工程的贡献，其目标是创建一个灵活小巧的虚拟机管理系统。通过基于Linux的服务操作系统，ACRN可以同时运行多个客户操作系统，使其成为许多场景的理想选。

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