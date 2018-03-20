各类互联网订阅服务一年竟要花掉上千元！

在进入移动互联网之后，订阅制的付费模式也在慢慢挤压传统的买断制，可以说我们每天都泡在各种引诱订阅的信息中，看个视频要会员，听歌音乐也要会员。对于经济自由的人们来说，十几二十块的月费看上去并不算多，因此往往就一时兴起点了下去。

不过我们也说了，这年头各式各样的订阅服务越来越多，可能并没有多少人真正算过这些订阅费一年能花掉多少钱，今天我们就来算这么一笔账。

正常生活无非衣食住行，不过“衣”和“住”这两点还没有什么日常的订阅服务，所以这里我们就从“购物”“饮食”“出行”“娱乐”这几方面入手。

需要声明的是，这些订阅服务肯定不是必须的，也不是每个人都会全部订阅满，这里只是在做一个假设，如果全部订上一年要花多少钱？



京东PLUS会员

首先是“购物”，随着电子商务的运营成本在增长，原本免费的服务也还是要收取费用了，比如说运费。因此电子商务网站也开始陆续推出一些增值订阅服务，除了提供减免折扣和运费优惠外，还有附赠一些其他的服务。以京东为例，京东PLUS会员的年费为129元，折合每月10元。亚马逊Prime年费为288元，折合每月24元。

其次是“饮食”，这个主要体现在外卖上，卖点也是打折和送货费减免。以饿了么为例，月费为15元，年费为108元。百度外卖月费为20元，年费为232元。

再来是“出行”，这方面日常向的就是共享单车了，网约车倒还没有类似的服务。以ofo为例，月费价格为20元，一年算下来就是240元。摩拜单车月费同样为20元，折合一年为240元

最后是“娱乐”，这倒是目前订阅服务最集中的一个领域，已经深入人心的就是音乐和视频。音乐方面以网易云音乐为例，月费为8元，年费为88元。虾米音乐月费同样为8元，年费为88元。QQ音乐月费为15元，年费为180元。

视频方面以优酷为例，月费为15元，年费为198元。爱奇艺月费为15元，年费为178元。腾讯视频月费为15元，年费为198元。

此外还有社交方面的增值服务，以QQ会员为例，月费为19元，年费为228元。

下载服务方面主要是为了解除下载限速，获取最快的下载速度，以百度网盘为例，月费为27元，年费为269元。迅雷会员月费为15元，年费为149元。

这些零零总总的订阅服务每一个月费看上去都不算多，以目前的消费能力每个人都有能力支付，但是加在一起是多少钱呢？这是我们简单相加得出的结果，如果每一类服务只订阅一个：每个月的订阅费总计114元，每年总计1260元。

同时考虑到版权和其他壁垒，像音乐、视频、共享单车这种服务也有用户选择同时订阅一个以上，比如同时订阅腾讯视频和爱奇艺。这种情况下花销就更多了，如果把上面我们提到的服务都订阅下来，那么费用最高能达到：月费246元，年费2813元。

可见这并不是一笔可以忽视的小数目，而且这还没有算上一些比较偏门的服务，比如笔者自己每年PSN PLUS和Xbox Live的订阅费就要花掉几百。所以不要看每次付的钱不多，但是算上个数和时间，那就不是这么回事了。

而且还有一个现象值得一提，那就是一旦一个服务开始订阅，有意识选择取消订阅的用户并不多，甚至有些人并不知道自己在每月自动续费，钱就这么白白花出去了。这也是服务商现在更青睐订阅制的原因之一。

归根到底一句话，请根据自己的实际需求订阅服务，这次的统计只是让大家心理大致有个底，希望能起到一个参考作用。

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