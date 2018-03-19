早报:滴滴拟融资100亿元 爱奇艺调整招股书

【科技早餐】

●又要收购谁？滴滴拟将融资100亿元

上海证券交易所债券信息显示，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，该计划拟发行金额100亿元，发行人为迪润（天津）科技有限公司（以下简称“迪润”）。去年12月，滴滴被曝出正在试水外卖业务，这被外界视为滴滴对美团入局打车业务的反击之一。



滴滴拟将融资100亿元（图片来自baidu）

【行业热闻】

●百度外卖董事长离职，创始团队大多已出走

近日，作为百度外卖创始成员之一的巩振兵将卸任百度外卖董事长一职。这也是继百度外卖原CTO耿艳坤、原副总裁陈青离职后，又一位创始团队成员离开。而巩振兵的离职也被不少公司内部人员视为百度外卖这一品牌正由强转弱的一大征兆，同时也是其母公司饿了么即将进入阿里的信号。

●爱奇艺更新招股书 最高募资27亿美元

爱奇艺更新了招股书——向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号修正文件（F-1/A，以下简称“1号修正文件”）。招股书显示，总股本49.46亿，估值在120~134亿美元。

●拼多多颤抖！阿里推出特价版淘宝

阿里巴巴于日前上线“淘宝特价版”App，主打特价、低价商品。对于低价市场，此前主打特卖的唯品会已于去年进行了品牌升级，转向精品路线。对此，电商专家、上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺认为，阿里此次推出特价App仅为整合升级原有特价资源，精准切分用户，不涉及战略调整。

●以太坊24小时内暴跌20% 比特币跌8%

今日数字货币集体下跌，临近晚间跌幅明显扩大。据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。据Bitstamp平台报价显示，比特币现报7450.50美元，24小时跌8%的幅，刷新2月8日以来低点。

●京东CMO徐雷回应六六投诉：将会负责到底

晚上京东CMO徐雷在微头条正式回应此前六六投诉事件，称京东将会对此事件负责到底，并且向六六女士的朋友道歉，并且京东欢迎社会各界继续监督。

●六六接受京东道歉：高兴看到世界在向我们期望迈进

收到京东回应的六六好友程茉3月17日晚在其朋友圈称自己被道歉了，但京东并没有提及对六六本人的致歉，表示“六六不接受此道歉的话，那我不能接受。”当晚23：32，六六回复了这一消息，称此事到此为止。3月17日晚23：38，六六在其个人微博上表示，真高兴看到世界每天都在向我们期望的样子迈进！

●腾讯视频：付费会员数达6259万

腾讯视频宣布，截至2月28日，其付费会员数已达6259万。继去年9月宣布突破4300万成为行业第一后，此次腾讯视频6259万的付费用户规模，持续巩固了其作为中国最大视频付费平台的行业地位。此外腾讯视频还公布，2017年第四季度，其移动端日均活跃用户数达到1.37亿，保持行业第一。

●三星Galaxy S9+组件成本是多少？379美元

TechInsights分析了三星Galaxy S9+，因为手机的摄像头升级，与前一代手机相比，Galaxy的制造成本上升。新Galaxy S9+手机制造成本379美元，去年的Galaxy S8+要343美元，这是TechInsights估计的数字。S9+安装了更先进的摄像头，而且还配有第二个后置摄像头。这个组件的成本约为48美元，S8+只要32美元。

●三星：我们要在图像传感器市场击败索尼

据业内人士透露，三星电子正计划将其用于生产DRAM的300mm 13生产线转换为用于生产图像传感器的生产线。去年以来，三星一直在努力将用于生产DRAM的11线转变为用于生产图像传感器的生产线，将会重新命名为S4线，S4线的转换过程将在今年年底完成。

●AMD二代锐龙4月19日发布：249美元起

根据VideoCards整理的消息，Ryzen2000系列处理器已经在相当多的海外电商网站上上架，转入接受预定的状态。Ryzen52600X和Ryzen72700X定价分别为369刀和249刀，性价比非常突出。

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