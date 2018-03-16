10亿入股创维酷开，百度要在“第三屏”上大做文章

早上10点，李彦宏出乎意料的走进了百度和创维战略合作发布会的现场，他亲自站台，可见这场发布会百度的重视程度。

百度现场宣布与创维达成全面战略合作，百度战略投资创维控股的深圳市酷开网络科技有限公司，创维酷开系统将与百度DuerOS系统深度融合，通过技术、内容、数据和运营的强强联合，带来颠覆式的家庭智能体验。





获百度超10亿战略投资，创维股价直线涨停

发布会后，创维数码公告表示获得百度战略投资10.55亿元，百度持股比例为11%，创维集团对酷开的持股比例将由约71.89%下降至64.32%，百度成为酷开第二大股东。

此前在2016年9月和2017年6月，酷开就曾分别获得百度旗下爱奇艺和腾讯战略投资。百度控股的爱奇艺此前持有酷开约4.61%股权。



创维集团创始人黄宏生

对于这次跟百度的合作，创维集团创始人黄宏生用了“如虎添翼”四个字评价，甚至表示“今天对创维数万名员工是个大喜的日子”，可见引入百度的投资合作对创维的重要性。

市场反馈的确如此，在获得百度战略投资消息公布后，创维数字的股价在午后直线涨停，报8.9元/股。

30年前，黄宏生带着创维从深圳华强北出发，一路杀到国内电视行业排头兵的位置。他和集团董事局主席赖伟德都看到了人工智能的机会，但是却始终没有找到好出路。

06年创维出资成立的酷开，是创维在“智能电视”领域的明星品牌，聚焦智能电视大屏价值挖掘的技术平台。虽然酷开自有终端数量已经突破2800万，成了中国最大智能电视OTT平台，但是酷开CEO王志国表示，酷开的人工智能还停留在人工+智能的玩法。用人工来包装主界面，用更精美的图片吸引用户点击；用智能算法来推荐资源内容，符合用户观看口味。

这样的模式在今天看来并没有真正触及“人工智能”的精髓，与百度DuerOS深度合作后，创维不仅能够接入百度整个内容生态的数据，还能够引入人脸识别、语音交互、图像识别等技术，让电视和人的交互真正智能起来。

百度合作的引入，让创维和酷开电视有了更广阔的想象空间。

DuerOS要做人工智能时代的安卓，百度瞄准“第三屏”

在互联网时代的“PC屏”，移动互联网时代的“手机屏”之后，百度认为下一代终端将是智能客厅时代的“电视屏”。李彦宏看来“电视的屏是非常重要的屏，在未来有非常大创新的空间。”



百度创始人李彦宏

将与酷开合作的百度DuerOS系统，是百度AII in AI业务整体策略背后支撑的两大平台之一。百度正在将DuerOS打造成人工智能时代的安卓，通过“唤醒万物”在各种应用场景中为硬件产品接入智能提供系统支持。



百度不断加速DuerOS的场景落地，去年11月28日，百度与小米宣布达成战略合作；12月8日，百度与高通合作在骁龙845移动平台上深度优化百度DuerOS的对话式交互解决方案；12月21日，百度与华为消费者业务宣布达成全面战略合作。今年3月7日，百度与海尔结成同盟；12日，极米科技宣布获得百度战略投资。

跟创维酷开达成深度合作后，酷开的自有终端数量已经超过2800万，根据百度官方数据，截至今年1月，搭载DuerOS的智能设备激活数量突破5000万。这就意味着合作后，百度DuerOS的设备规模体量将突破7800万。

一个迫切需要人工智能技术深度融合的终端厂商，一个迫切需要智能场景落地和生态扩张的智能平台，创维和百度的此番合作，“虽然在表面上是一次战术性的配合，但是却是一次战略的融合。”

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