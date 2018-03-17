什么仇什么怨！微博竟然把抖音封杀了

“karma is a bitch”和“C哩C哩”让人认识了抖音，从此抖音有毒，刷了根本停不下来，就成了一个免费的广告。此时抖音霸占App store免费榜单第一名连续16天的成绩也成了热点。

抖音正一路高歌猛进时，微博突然就将它屏蔽了。从上周开始，抖音用户分享到微博的视频不能直接看了，想要观看必须要点击链接跳转界面才行。至此，抖音跟微博之间持续了近一年的蜜月期正式终结。



抖音被微博屏蔽（图片来自baidu）

微博抖音早是竞争关系，不封你封谁

2017年短视频成为最热门的内容消费形态，而在抖音大火之前，微博早早就开始布局自己的视频化内容运营形态。

首先，微博实现了直播+短视频+视频社交的全覆盖。在短视频方面，微博投资了拥有秒拍、一直播、小咖秀等视频产品的一下科技。以上三款产品是当前跟抖音直接的竞争对手。



微博视频布局（图片来自猎豹数据）

值得一提的是，秒拍成立于2012年，就连小咖秀也是在2015年就已推出，他们均早于抖音上线，但是抖音却实现了弯道超车。随后，小咖秀也推出了抖音同类型竞品晃咖，结果成绩也不理想。

根据猎豹发布的最新数据显示，2018年3月短视频类APP排行榜TOP5中西瓜、火山、快手以及抖音等占据了前五的位置，反观秒拍目前的周活排在短视频类app排行榜的15名之外，小咖秀的排名更靠后。

其次，微博并不想为别人做嫁衣，直接一封了之。当面微博经过多次调整之后，已经形成了完成的MCN机制。即所有的内容和互动都由处在头部的明星和KOL，以及位于中部的网红所产出，而后微博在运营话题和热搜准确的控制流量和时效性，达到了内容消费的目的。

微博这样做的好处除了实现关注、转发、评论之外，更是大大增强了用户粘性以及对用户实现了分层管理和精准营销。

反过来，抖音跟微博的套路也是很相似，基本都是头部玩家发起挑战或者是话题，继而引发模仿、传播、评论和关注。不过微博跟抖音却有一个很大的不同，就是现在微博上看到的都是头部和中部内容生产者的PGC内容，而且微博的资源也是想着部分玩家倾斜，这就导致微博一个成了明星和网红的中心化平台，让很多底层UGC生产者的内容无处释放，这时抖音就给了他一个很好的平台。

在微博跟抖音的蜜月期，由于两者平台是互通的，因此微博上的明星还有网红发布的短视频，成了用户进入抖音平台的通道，加上抖音为UGC内容提供的强大的展示平台，因此这势必会导致微博用户粘性的下降和流失。

最后，微博开始筑墙，防止用户和头部玩家双双流失。从去年下半年开始，抖音几乎在各大头部综艺中都能看到其身影，砸钱上《快乐大本营》、《天天向上》；砸钱挂名网络综艺如《中国有嘻哈》、《明日之子》、《明星大侦探》、《高能少年团》等等。

其实这些节目上的玩家也都是微博上的核心内容产出者，抖音的玩法在一定程度上已经威胁了微博的MCN机制。如果现在不控制，势必会造成头部用户和用户双双流失的情况。另外，屏蔽抖音这还有利于向自家的秒拍和晃咖引流，做到内容消费的闭环。

抖音能威胁微博，但是革不了微博的命

抖音有内容、有用户、更有社交，很多人都会说它将会成为下一个微博。这样说有点言过其实。



微博走平台化运行道路（图片来自baidu）

一方面是，微博已经是一个成熟的内容生产和消费平台，不仅如此它还承担了很强的媒体属性，这是抖音不能比拟。抖音就目前来看仅能算是一个音乐+视频的社区，相比较微博更趋向于垂直。

另一方面，抖音自身还面临很多问题。比如说，内容生产太依靠头部，用户的自主性太差。另外就是重复性的内容太多，很容易让用户产生审美疲劳，这就导致用户容易流失。

总之，微博屏蔽抖音，表面上是竞争的缘故，更多是内容上的争夺。

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