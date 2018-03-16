315曝光了养生谣言：这家公司却没出来回应

315晚会可以算是每年“吃瓜群众”围观的重点，许多大企业都会在这天战战兢兢的等待这两个小时结束。令人意外的是，昨天的315晚会没有把矛头指向更多的大企业，养生谣言成了重点。不过即便如此，养生谣言重灾区微信却没有站出来说些什么。



食物相克书籍（图片来自于谷歌）

微信公共平台每个月都会定期发布整治不实消息的报告，但这些措施并没有过多的作用。你会发现，朋友圈中父母还会转发着类似的新闻，并提醒你多加注意。可以说，腾讯在做的类似工作仍旧无法改变公共号中的现状。

315晚会上只是把枪口指向了养生书籍，并没有直接提及微信朋友圈。笔者打开了公众号的搜索功能，却发现在315晚会曝光之前，仍旧有许多微信公共号传播食物相克的谣言，甚至光明网和环球网这样的权威媒体也难以幸免。



食物相克谣言依旧泛滥（图片来自于weixin）

事实上，丁香园等公众号曾经科普过有关食物相克的谣言，但这样的科普文章在爸妈的朋友圈中并没有什么市场。直到这次央视出面进行澄清才可以起作用，毕竟只有央视这样的权威媒体才能够说动父母，不然此类养生理论还会在朋友圈中大行其道。

朋友圈的谣言之所以能够迅速传播，以下三种因素起到了决定性作用：强关系性、特殊机制和使用人群。这些因素既有微信朋友圈自身原因，也有用户对于它的影响。

朋友圈中大多数都是和你生活环境以及阅历相似的人，如果没有年龄代际上的差距的话，大部分的人都会对朋友圈中好友转发的内容采取一个信任的态度。其实，腾讯另一款社交工具QQ空间也有类似的特性。社交的边际性对于信息的传递起到了至关重要的作用。

其次，由于朋友圈的特殊机制，只有互加了好友的才能看到对方的评论。因此，即便有人在评论区进行质疑，对于外人来说也很难看到。当整个闭合的社交环境中都是类似的消息，那么对于普通人来说就很难进行质疑。于是，朋友圈相比其他的社交工具更适合耸人听闻的谣言传播。



朋友圈（图片来自于谷歌）

最后，微信的使用人群也决定了谣言容易在朋友圈传播。当前，中老年人已经成为微信的主力人群。根据2016年微信官方后台的统计，中老年人每日发送微信消息次数达44次。与此同时，他们也正在成为微信朋友圈谣言的转发大户。调查显示，每个月转发五条以上谣言的用户，80%都是超过50岁的中老年人。

这些中老年人非常容易相信别人，“宁可信其有，不可信其无”成了他们挂在嘴边的话。对于当下中国老年人尤其是空巢老人来说，与子女关系的疏远加深了他们内心的封闭性，而这些谣言则利用了这种心理，夸大问题严重性的同时用诚恳的语气获得了老人们的信任。

本月初的时候，腾讯团队发布了《2018微信谣言治理报告》。报告中提到，2017年微信辟谣中心全年处罚公众号数量约18万个；辟谣中间页科普次数约4.9亿次，日均约140万次，其中，辟谣中间页科普总人数约1.4亿。



《2018微信谣言治理报告》（图片来自于谷歌）

从这些报告中不难看出，腾讯对于不实信息的整治力度不可谓不大，但最终的结果始终不尽如人意。封号的速度远远低于各大公众号生产内容的速度。与之相伴随的另外一个问题就是，目前大部分的不实信息清理依赖于用户举报以及人工审核，很难能够通过人工智能进行整治，这也让腾讯清理不实消息的工作更加困难。

微信团队其实也很无奈，这些谣言有市场，转发量以及评论量会让微信朋友圈的数字非常好看。但是，整个微信朋友圈的生态会被这些谣言所破坏，也就是现在朋友圈给大多数人的印象。加大力度惩治不实消息并非一朝一夕的事情，微信团队有着同样的决心。

315晚会之后，腾讯不站出来表态，是因为他们已经在整治谣言这件事情上“磨破了嘴，跑断了腿”。他们也在尽力把整治谣言的过程转变成为一种机制，只有这样，朋友圈所谓的“乌烟瘴气”才能最终消失，回归到大家分享生活点滴的清净状态。

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