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    315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯3月15日消息，正在进行的央视315晚会曝光了大众锐途部分车型所出现的发动机隐患。随后，二手车交易平台人人车在其官方微博上发布声明，下架有问题的大众锐途车型，并安排已经购买了大众途锐的车主进行免费检测和技术支持。

    315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架
    315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架（图片来自于weibo）

           在大众锐途发动机问题被曝光之后，二手车交易平台人人车发布通知。他们决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆，并对相关车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。同时，对于已经购买了相关车型的车主，人人车也将安排免费检测及技术支持。

           据了解，在3月7日的时候，大众汽车(中国)销售有限公司向国家质检总局备案召回计划，将自2018年4月30日起，召回2014年12月21日至2017年11月12日期间生产的部分进口2015-2018年款途锐系列汽车，中国大陆地区共涉及33142辆。

    以下为人人车关于下架315问题车型的通知：

           据315晚会报道，大众途锐部分车辆可能存在发动机隐患。作为国内领先的汽车交易服务平台，为了尽可能维护广大消费者权益，人人车决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆。

           人人车将对平台在售315问题车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。

           同时，对已经在人人车平台购买相关车型的用户，我们将安排免费检测及技术支持；其他车主也均可通过人人车用户关爱部电话400-861-0500预约人人车免费检测。

                                                                                                                   人人车

                                                                                                             2018年3月15日

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架http://news.zol.com.cn/681/6815883.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/681/6815883.html report 1321    【中关村在线新闻资讯】3月15日消息，正在进行的央视315晚会曝光了大众锐途部分车型所出现的发动机隐患。随后，二手车交易平台人人车在其官方微博上发布声明，下架有问题的大众锐途车型，并安排已经购买了大众途锐的车主进行免费检测和技术支持。315曝...
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