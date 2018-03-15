【中关村在线新闻资讯】3月15日消息，正在进行的央视315晚会曝光了大众锐途部分车型所出现的发动机隐患。随后，二手车交易平台人人车在其官方微博上发布声明，下架有问题的大众锐途车型，并安排已经购买了大众途锐的车主进行免费检测和技术支持。



315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架（图片来自于weibo）

在大众锐途发动机问题被曝光之后，二手车交易平台人人车发布通知。他们决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆，并对相关车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。同时，对于已经购买了相关车型的车主，人人车也将安排免费检测及技术支持。

据了解，在3月7日的时候，大众汽车(中国)销售有限公司向国家质检总局备案召回计划，将自2018年4月30日起，召回2014年12月21日至2017年11月12日期间生产的部分进口2015-2018年款途锐系列汽车，中国大陆地区共涉及33142辆。

以下为人人车关于下架315问题车型的通知：

据315晚会报道，大众途锐部分车辆可能存在发动机隐患。作为国内领先的汽车交易服务平台，为了尽可能维护广大消费者权益，人人车决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆。

人人车将对平台在售315问题车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。

同时，对已经在人人车平台购买相关车型的用户，我们将安排免费检测及技术支持；其他车主也均可通过人人车用户关爱部电话400-861-0500预约人人车免费检测。

人人车

2018年3月15日

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：315曝光大众汽车发动机后续：部分汽车交易平台下架http://news.zol.com.cn/681/6815883.html