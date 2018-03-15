共享单车押金难退被315点名 酷骑单车欠10亿

【中关村在线新闻资讯】3月15日消息，2018年315晚会上，关于共享单车押金难退的问题再被提及。中消协指出，就押金和预付金存管、车辆投放与运维等问题约谈了多家共享单车企业，并建议尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务。



共享单车押金难退被315点名（图片来自东方ic）

中消协指出，2017年共享单车的押金退款难的投诉数量非常惊人，仅对酷骑单车的投诉就超过21万次，欠押金高达10亿元。

截止2017年已有酷骑单车、小鸣单车、小蓝单车等多家共享单车企业相继停止经营，粗略统计未退还所收押金、预付费用逾10亿元，涉及用户数百万人。有用户称“押金不退，等于公开抢劫”。

疯狂扩张+缺乏监管=共享单车押金难退

从2016年开始至2017年，共享单车企业过度注重市场扩张，不到一年时间就涌现出70多家共享单车企业，这其中倒闭的就有34家之多。因此一些小型单车企业在激烈的竞争中还没有找到盈利模式，就会在经营困难之下出现挪用用户押金的情况，导致用户押金退还困难。

目前已经被滴滴托管的小蓝单车相关负责人曾证实，小蓝单车在对于用户押金的使用上，一部分用于满足有退款需求的用户，另一部分则被挪用于继续生产车辆之上。

另外，此前酷骑单车所谓的在民生银行设置的“专门账户”也被证实仅是一般存款账户，并未受到银行监控。

10部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》

2017年8月，经国务院同意，交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、人民银行、质检总局、国家旅游局10部门联合出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（简称《指导意见》）。

其中《指导意见》就指出，鼓励免押金方式提供服务。即鼓励采用免押金方式提供租赁服务，企业已收取押金或者预付资金的，要在注册地设立专用账户，实行专款专用，完善退还制度，接受交通、金融等主管部门监管。企业要遵守国家网络和信息安全有关规定，将服务器设在中国大陆境内，落实网络和信息安全管理各项措施，采集的信息不得侵害用户合法权益和社会公共利益，不得超越提供共享单车服务所必需的范围。

目前，已经有ofo小黄车、哈罗、摩拜等单车企业宣布施行免押金服务。如ofo小黄车免押金的用户必须是芝麻信用分在650分或以上。而摩拜是与腾讯合作推出免押金服务。

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