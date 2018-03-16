早报：我可能看了场假的315 科技行业睡了个安稳觉

【科技早餐】

我可能看了场假的315 科技行业睡了个安稳觉

每逢3.15，各家企业纷纷坐在电视机前守着，生怕被央视曝光，尤其是近年来风头正劲的科技企业。不过今年，各家都睡了一个安稳觉，央视也仅仅曝光了两家知名的企业。

●大众途锐发动机故障：目前已提起召回

在今年3月7日的时候，大众汽车(中国)销售有限公司向国家质检总局备案召回计划，将自2018年4月30日起，召回2014年12月21日至2017年11月12日期间生产的部分进口2015-2018年款途锐系列汽车，中国大陆地区共涉及33142辆。据了解，这些车辆都存在不同程度的发动机进水问题，主要是因为车型的设计上出现了一定的问题。

随后，二手车交易平台人人车发布通知。他们决定立即下架目前在售的可能涉及相关隐患的车辆，并对相关车型进行重新排查和筛选，确定排除相关隐患后会重新上架。同时，对于已经购买了相关车型的车主，人人车也将安排免费检测及技术支持。【点击详情】

●共享单车退押金难 酷骑单车欠10亿被点名

2018年315晚会上，关于共享单车押金难退的问题再被提及。中消协指出，就押金和预付金存管、车辆投放与运维等问题约谈了多家共享单车企业，并建议尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务。

中消协指出，2017年共享单车的押金退款难的投诉数量非常惊人，仅对酷骑单车的投诉就超过21万次，欠押金高达10亿元。有用户称“押金不退，等于公开抢劫”。【点击详情】



我可能看了场假的315 科技行业睡了个安稳觉（图片来自于baidu）

【行业热闻】

●爱奇艺3月在纳斯达克挂牌：历时一个半月

据消息人士透露，早前宣布启动赴美上市的视频网站爱奇艺将于3月底在纳斯达克挂牌，证券代码为“IQ”。从2月14日百度财报公布爱奇艺上市计划，到2月28日正式递交招股书，再到3月底挂牌，前后历时约一个半月。

●美团打车本月底上线 司机保底500元

据经济观察网援引知情人消息，美团打车北京站将于月底后正式上线。据了解，美团新司机的政策为：前10000名注册司机可在前3个月免抽成，单日上线满10小时，保底收入为500元；若超过500元，则按不同车型对司机再补贴。

●迪士尼新建视频流媒体部门：明年推出服务

迪士尼公司在本周三表示，该公司已为流媒体业务和国际业务创建了一个新部门。随着全球迅速接受在线视频，该公司正在重组其传统媒体业务。这个新部门将负责即将发行的数字版ESPN+以及计划在2019年底推出的面向家庭的流媒体服务。

●保护青少年 B站启动“青少年防火墙”措施

B站近日宣布“青少年防火墙”计划，并与共青团中央等部门共建“青少年权益保护中心”通过大数据分析、关键词管理等措施，从严识别并过滤对青少年的不良信息。“青少年防火墙”计划分为两部分，分别为加强身份认证和针对青少年用户优化的内容展现机制。

●比特币价格跌至7600美元：整体市场再缩水

数字加密货币行情网站Coinmarketcap.com数据显示，当前全球数字加密货币市值约为3104亿美元，而周三时约为3729亿美元。全球最大数字加密货币比特币的价格一度跌至7676.52美元，为3月8日以来的最低记录。同时，第二大和第三大数字加密货币以太坊和瑞波币的价格近日也急剧下滑。

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