百度阿里等巨头回归A股的希望 这CDR是个什么？

百度、阿里、京东等公司大佬在两会期间曾都表过态，称愿意回归A股，只是这不取决于自己公司，而是取决于国家政策，因为目前A股并不接受他们这样的公司。现在情况有了转机。

中国证监会副主席阎庆民在接受时表示，CDR将很快推出。这意味着最适合百度、阿里、京东等在海外上市的公司回归的方案出炉了，那么这个CDR到底是什么呢？



BAT

CDR是中国存托凭证（Chinese Depository Receipt）的英文缩写，指境外上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行、在境内A股市场上市、以人民币交易结算、供国内投资者买卖的投资凭证。

这个概念来自ADR，即美国存托凭证（American Depository Receipts）。最早的CDR是在上世纪末亚洲金融危机后，为了让在香港上市的红筹股公司能够在大陆融资提出的。现在，CDR对于百度、阿里、京东等在境外上市的公司回归A股也提供了快捷通道。

有人可能会问了，为什么这些中国公司当初要选择在美国上市，而不是直接登陆A股呢？原因是百度、阿里、京东这些都属于概念股，没有持续的盈利能力，我们也都知道这些公司烧钱是很厉害的，比如京东至今还是亏损。

这样的公司，A股是不收的，A股要求上市公司必须具备持续盈利能力，要求最低的创业板也需要两年1000万元以上的盈利。这就很尴尬了，因为A股现在希望这些巨头能够在国内上市，这些巨头也有意回归A股，无奈制度不允许。



A股

这时候CDR的优越性就体现出来了，一方面，境外上市公司通过CDR方式在境内上市，可以绕过复杂的法律程序和借壳运作，在不违反A股准入规则的情况下在A股上市。

另一方面，CDR这种模式可以维持境外上市公司的VIE架构，即可以继续正常在美国的股市发行股票和运作。事实上，由于百度、阿里、京东的公司主体是在中国，所以他们在美国上市就是以ADR的方式，这次又以CDR方式在中国上市，可谓是轻车熟路。

此外，CDR这种方式发行成本更低，上市周期也短，可以加快境外上市公司回归A股的速度。就目前证监会的动作来看，这事儿还挺急。之前就有报道称，证监会就CDR成立了专门的工作小组，选出一批独角兽企业通过CDR在A股上市。

根据已有的消息，第一批入围CDR名单的8家企业已经出炉，集中在工业互联网和人工智能的领域，包括百度、阿里、腾讯、京东、携程、微博、网易和舜宇光学。不过对此，百度表示还没有接到正式通知。

这一次BATJ集体积极响应要回归A股，同时证监会也积极推出CDR帮助BATJ等境外上市公司回来，应该说是双方的共同意愿。

毫无疑问，在人工智能领域，全世界发展最领先的两个国家就是美国和中国，只在美国上市显然不再能够满足BATJ的胃口，中国这边的潜力是没有理由忽视的。对于中国证券市场也一样，人工智能代表人类的未来方向，这个领域的龙头企业居然只能在美国上市显然更是无法接受的，这一次就借此机会解决这个问题。

就目前的情形来看，BATJ“回家”应该只是时间问题了，而且会很快。

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