乐视股价涨了，孙宏斌却在这时退出了

本周三，乐视网发布公告显示，孙宏斌辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不在乐视网担任任何职务。当孙宏斌辞去乐视网一切职务之后，乐视网董事兼总经理刘淑青将会代为执行董事长职务，成为孙宏斌的“代言人”。



孙宏斌辞去乐视网董事长职务（图片来自baidu）

据悉，孙宏斌是在2017年7月21日正式当选乐视网董事长。满打满算，孙宏斌掌控乐视也不过8个月时间。现在看起来，孙宏斌要退出乐视早有苗头，在2月23日乐视网召开的2018年第一次临时股东大会上，他就没有露面。

孙宏斌执掌乐视之后，先后完成了对乐视网的改名、重组（未成功），以及复牌。更厉害的是乐视从今年2月开始截止到本周三停牌，短短一个月时间涨幅近60%。

在此情景之下，孙宏斌突然退出，让人都匪夷所思，难道说孙宏斌真要“愿赌服输”啦？

赌——从投资乐视到接管乐视

2016年11月6日，乐视控股CEO贾跃亭发出内部信承认遭遇资金问题，并承诺在3-4个月内解决这一问题。一个月之后，2016年12月7日，乐视网开始停牌。然后12月10日，贾跃亭因出售“世茂·工三”项目结识了融创中国孙宏斌。

仅仅在一个月之后，作为贾跃亭山西老乡的孙宏斌就宣布，融创中国在2017年1月以150.41亿元，收购乐视网的8.61%股权，乐视影业15%股权，和乐视致新增资完成后的33.4959%股权。



贾跃亭和孙宏斌（图片来自baidu）

至此融创中国成为乐视第二大股东，并且贾跃亭还给了融创中国超级投票权，即在乐视网拥有推荐两名董事、一名财务经理以及一名投资决策委员会委员和管理委员会委员的权利，并能够在乐视手机板块核心公司安排一名监事。

2017年 6月，乐视接连发布公告，宣布贾跃亭出去乐视网总经理职务，随后贾跃亭又将乐视网法人变更为吴孟。从此之后，贾跃亭彻底淡出乐视管理层，遁走美国。

2017年7月21日，乐视网正式召开了董事会，乐视公司正式发布公告，宣布孙宏斌当选乐视网董事长。

2017年9月，乐视网正式对外发布公告，公司将由乐视网信息技术（北京）股份有限公司更名为新乐视信息技术（北京）股份有限公司。

2017年11月，乐视影业更名为新乐视文娱，乐视致新更名为新乐视智家。至此，孙宏斌正式完成了对乐视掌控以及改造，并与乐视体系其它公司完成切割，从此乐视改姓孙。

为什么孙宏斌投资乐视是一次豪赌，因为从认识贾跃亭到决定投资乐视，孙宏斌仅仅用了不到一个月时间。有消息人士爆料，当时融创中国的尽职调查非常不完整，这就让孙宏斌大大低估了乐视背后股权交叉、借贷以及关联公司之间拆解款项的复杂性。

据了解，融创中国除了在2017年1月投资150亿，其在同年11月，融创中国公告称，子公司有条件同意向乐视致新提供借款人民币5亿元；有条件同意向乐视网提供借款人民币12.9亿元；融创房地产有条件同意为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过人民币30亿元的担保。

也就说，融创中国先后投进去近170亿人民币，而根据早前统计，乐视相关欠款达200亿，因此孙宏斌的钱依旧解决不了乐视的问题。

另外，乐视股票爆仓的缘故，导致很难在一二级市场融到钱，这就让孙宏斌在乐视这个泥潭中越陷越深。

输——乐视对于融创存在意义已经不大

孙宏斌在乐视与其越陷越深，真不如提早抽身。此时，孙宏斌退出乐视管理层可能出于以下考虑。

首先，乐视已经开始影响融创中国的业绩。

根据1月5日融创中国公布的2017年12月未经审核营运数据，2017年融创中国实现合约销售金额为人民币 3,652.6亿元。2017年，归属于融创中国的权益合约销售金额为人民币 2,680.8 亿元(同比增长151%)，权益合同销售金额为人民币 2,656.0亿元(同比增长155%)，延续了2016年的上涨态势。

不过融创中国已经在公告中指出，将考虑集团对乐视的相关投资计提的若干减值拨备。“减值拨备”——估计投资出现亏损时所预留的准备资金。就是说，对于乐视的投资将会对融创中国的净利润带来减值影响。

2月27日乐视网发布了2017年业绩快报，公告显示乐视网2017年营收约74.63亿元，同比下降66%；净利润亏损约116.09亿元，去年同期净利润约为5.55亿元，同比跌幅高达2193%。

其次，乐视对于融创已成空壳，该拿的都拿了。

融创中国的财报中可以得知，其主要业务依旧是房地产。因此乐视系的地产项目成为融创中国首先接盘的对象。

2017年3月1日，融创的间接全资附属公司重庆融创与乐视投资管理（北京）有限公司投资订立合作协议，重庆融创从乐视投资手中收购了重庆乐视界置业发展有限公司50%的股权，价格为2.2亿元。

此外，融创还从乐视手中以3亿元的价格拿到了在上海隆视广场项目运营主体上海隆视50%的股权。上海隆视广场项目的主要开发为办公用途，占地面积1.58万平方米，计容建筑面积6.1万平方米。

现在乐视当完成了非上市公司的股权抛售，以及将地产项目交给融创中国之后，目前乐视有价值的东西所剩无几，只剩下一些牌照，如“互联网电视内容牌照”，以及“乐视网”这个壳子。但是对于想借“乐视网”这个壳子上市的企业来说，它太贵了。截止本周三收盘，乐视网的市值是262.9亿。

最后，贾跃亭依旧是乐视网最大股东，孙宏斌不想为别人做嫁衣。

乐视在今年一月份复牌之后，直接就是11 个跌停板。不过，从今年2月临时股东大会召开之后，乐视开始止跌回涨。

特别是3月13日、14日两个交易日，乐视网的收盘价格涨幅分别为10.00%和6.98%。背后包装的原因是，贾跃亭发布的两条微博，其中一条是，乐视汽车或落地中国生产制造，另一条是，乐视汽车在高寒地区进行路试。由此从孙宏斌个人角度讲，贾跃亭的汽车计划若成功了，其可以凭借大股东身份回归掌权。



贾跃亭FF91开始高寒地区路试（图片来自baidu）

孙宏斌离开了，由此外界对乐视的命运是破产、是退市都有猜测。但这并不是融创想看到的，反倒是现在这种濒临死亡的状态是一种最稳的解决方式。

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