网联平台捆住了手脚？银联即将实现大逆转

去年，央行推出“网联支付平台”的时候，人们都在哀叹银联怎么就凉了。然而半年时间过去了，第三方支付平台接入银联的方案出现，银联正在完成一次前所未有的大逆转。



银联（图片来自于谷歌）

传闻中的接入方案指出，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。显然，这样的方案对于银联来说是一个重大利好消息。

银联之前的式微主要来自于移动支付的兴起。2017年，银行业金融机构共处理电子支付业务1525.8亿笔，金额2419.2万亿元。其中，网上支付业务485.78亿笔，金额2075.09万亿元；移动支付业务375.52亿笔，金额202.93万亿元，同比分别增长46.06%和28.8%。

与之相对比的是，2017年全国共发生银行卡交易1494.31亿笔，金额761.65万亿元，同比分别增长29.41%和2.67%，增长的速率远远不及移动支付。由于移动支付的高效与便捷，银联已经开始流失之前所占据的市场份额。

去年8月的时候，中国支付清算协会已经要求支付宝和财付通等45家机构，签署《网联清算有限公司设立协议书》，并敦促他们在2018年6月30日前全部接入“网联”，放弃以往的直连模式。



网联平台股东出资情况（图片来自于weibo）

如果央行希望能够对移动支付进行监管，那么拥有网联平台就已经足够了。不过，一阵新零售的风吹来，给了银联一次机会。

各大电商平台早已不满足于在互联网上卖货。无论是线下实体店，还是无人零售店，线下支付场景越来越多，因此需要推出一个包含市场、技术、运营、客服在内的一站式解决方案。银联恰恰符合类似的定位。

现在常见“新零售”线下店中，支付宝和微信支付都是它们主要的支付方式。如果“新零售”成为今后社会主流的话，金融、消费大数据必将被支付宝、财付通等机构垄断，形成数据寡头。因此，争夺这些数据的控制权，也是央行推出网联之后还要支付宝、微信接入银联的重要原因。



“新零售”盒马鲜生（图片来自于谷歌）

有一些专家指出，银联在和网联中心的竞争中逐渐占据了优势地位。银联自身的线下优势和合法清算的“身份”可以让他们聚拢一些第三方平台加入。截至2017年底，银联已接入银行数量接近200家，接入支付机构近40家，并于2018年6月30日完成全部切量。凭借着这样的接入数量，足以让银联有底气与网联平台平起平坐。

然而令形势更加复杂的是，银联与众多第三方支付平台也存在着竞争关系。在2月份的时候，银联云闪付App中开始支持免费转账，并且推出相关的二维码产品。这些动作很明显指向的是支付宝和财付通等第三方支付平台。

根据艾瑞咨询提供的数据显示，国内移动支付市场份额中，支付宝占据74.31%，财付通占据13.18%，而银联的市场份额仅为个位数。现在，银联迎来了逆转战局的最好时机。一旦支付宝和微信接入银联，整个支付市场势必迎来一次新的洗牌。



第三方支付与银联（图片来自于谷歌）

银联自己是有忧患意识的，不然也不会在去年联合苹果的移动支付服务Apple Pay展开多项补贴活动。二维码支付让银联非常头疼，街边的小店都在使用扫码支付，但大部分的店家使用的都是支付宝或者微信支付，没有银联支付的份儿。

天有不测风云，央行的两记重拳让银联的这种危机化为乌有。今年4月1日开始，使用静态条码进行支付的，风险防范能力为D级，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。这样的规定虽然并不影响消费者正常支付，但对于一些进行超过500元的消费场所，需要他们购买扫码设备，提升商户的成本显然会让第三方平台流失一部分用户。

二维码支付的限制和微信支付宝接入银联，这样的局面显然可以帮助银联实现反杀。央行官方尚未正式公布微信、支付宝接入银联的方案。不过从整体管控的趋势来看，加大对支付清算市场乱象的整治工作是势在必行的。防止第三方平台垄断金融和消费数据，也需要银联发挥他的作用。

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