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    早报：Twitter股价峰回路转 三个月上涨50%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

    科技早餐

    Twitter股价峰回路转 三个月上涨50% 

          据外媒报道，迄今为止，2018年表现最好的社交媒体股票不是该行业的长期领导者Facebook，也不是复苏的新贵Snap，而是Twitter。截至目前，Twitter的股价已经上涨了近50%，是Snap同期涨幅24%的两倍，更是将至今涨幅不足5%的Facebook远远甩到了后面。

    Zol点评：Twitter复苏了，跟特朗普有没有关系就不得而知了。

    早报：Twitter股价峰回路转 三个月上涨50%
    Twitter股价峰回路转 三个月上涨50% （图片来自于谷歌）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/681/6813590.html report 2297 【科技早餐】Twitter股价峰回路转 三个月上涨50%   据外媒报道，迄今为止，2018年表现最好的社交媒体股票不是该行业的长期领导者Facebook，也不是复苏的新贵Snap，而是Twitter。截至目前，Twitter的股价已经上涨了近50%，是Snap同期涨幅24%的两倍，...
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