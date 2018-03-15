早报：Twitter股价峰回路转 三个月上涨50%

【科技早餐】

Twitter股价峰回路转 三个月上涨50%

据外媒报道，迄今为止，2018年表现最好的社交媒体股票不是该行业的长期领导者Facebook，也不是复苏的新贵Snap，而是Twitter。截至目前，Twitter的股价已经上涨了近50%，是Snap同期涨幅24%的两倍，更是将至今涨幅不足5%的Facebook远远甩到了后面。

Zol点评：Twitter复苏了，跟特朗普有没有关系就不得而知了。



Twitter股价峰回路转 三个月上涨50% （图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●乐视网官宣：孙宏斌辞去乐视网董事长职务

昨天晚间，乐视网发布公告称，孙宏斌因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。公告同时称，孙宏斌辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。

●肥皂剧结束！博通撤回针对高通收购案

就在昨天晚间，博通撤回了对高通的收购提议。这一宣布也意味着博通对于高通的恶意收购正式划上了句号。此前，美国总统特朗普发布总统令，禁止博通收购高通公司，认为将会威胁到美国的国家安全利益。

●马斯克放出惊人之语：首批上火星的可能回不来

近日，艾隆·马斯克在美国得克萨斯州举办的一个国际电影与创新节上，对于未来太空旅行发表了一些有趣的评论，承认第一批从地球前往火星的旅行者或许只能是一次单程旅行。马斯克说：“对于去火星的人来说，意味着更加危险，有点跟萨克里顿的南极探险家广告差不多。‘困难、危险，很有可能会送命’。”

●滴滴外卖即将上线 美团提出“灭饿除滴”口号

在滴滴外卖即将于4月上线之际，近日网络上流传出美团外卖渠道部2017年年会现场照片，提出口号：“灭饿除滴”。美团方面目前还未就该图片真实性作出回应，饿了么和滴滴方面也未发表评论。不过三家在外卖市场上的竞争确实已经处于剑拔弩张的状态。

●去年谷歌封杀32亿个不良广告 每秒100个

据外媒报道，谷歌近日宣称，该公司的广告团队在2017年封杀了32亿个所谓的“不良广告”，较上一年增长了88%。在2016年，谷歌撤销了17亿个“不良广告。”换而言之，在2017年，谷歌每秒钟封杀100多个不良广告。

●沃尔玛与Uber进行合作 实现送货上门

全球最大零售商沃尔玛今年年底将在100个城市提供食品杂货送货上门服务，并在纽约市推出当日送达服务。该公司此前一直对这种成本高昂的服务模式不感兴趣，但随着亚马逊公司、Kroger（KR）和Target （TGT）纷纷投资于此，沃尔玛转变了立场。

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【科技杂谈】

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